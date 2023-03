Un viaggio attraverso il tempo nel Gran Paradiso per le Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste

E' un vero e proprio viaggio nel tempo con una giornata dedicata alla visita, in ordine cronologico, di tre importanti beni culturali del Gran Paradiso.

Accompagnati da una guida, gli appassionati e i curiosi scopriranno la cripta della chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles, il sito di Châtel-Argent e il castello di Introd con le sue dipendenze.

Si partirà così dall’altomedioevo, in un sito – quello di Saint-Léger – di origini ancora più antiche, per poi attraversare il XII-XIII secolo percorrendo l’itinerario fino all’affascinante rocca che sovrasta l’abitato di Villeneuve e terminare infine il viaggio fra le mura del castello d’Introd, arrivato fino a noi dopo diversi ampliamenti e restauri, l’ultimo dei quali fu terminato a inizio Novecento. Le visite saranno in lingua francese per celebrare le Giornate della Francofonia, in cui i francofoni dei cinque continenti sono invitati a festeggiare insieme la lingua, la sua ricchezza, diversità e vitalità.

La Regione autonoma Valle d’Aosta partecipa ogni anno a queste celebrazioni proponendo un ricco programma di iniziative rivolte a tutti. I percorsi di visita per “Voyager à travers le temps dans le Grand Paradis” si svolgeranno nei seguenti orari, secondo i due itinerari descritti:1° gruppo Ore 10:00 appuntamento alla biglietteria per la visita del Castello di Introd e, a seguire, dell’antica latteria di Plan d'Introd, alla scoperta delle tecniche tradizionali della lavorazione del latte. A completamento delle visite, la guida intratterrà i partecipanti con racconti e curiosità sul territorio.

Dopo pranzo, in orario concordato con la guida, il ritrovo sarà ai piedi della rocca di Châtel-Argent, a Villeneuve, per la visita della fortezza e dei suoi dintorni. Il percorso terminerà ad Aymavilles, alla scoperta della cripta di Saint-Léger, luogo intriso di storia e carico di fascino.

L’itinerario sarà proposto anche in ordine inverso così da poter prevedere due gruppi in contemporanea.

2° gruppo Ore 09:30 appuntamento ad Aymavilles davanti alla Chiesa di Saint-Léger per la visita della cripta. A seguire visita della fortezza di Châtel-Argent. Al pomeriggio, visita del Castello di Introd e dell’antica latteria di Plan d'Introd. Gli spostamenti da un sito all’altro dovranno avvenire in autonomia. Il pranzo sarà libero, a cura dei partecipanti. Le visite saranno accessibili con il "Fondation Grand Paradis Pass" al prezzo ridotto di € 4,00 per tutti; il pass sarà valido per un anno e permetterà di visitare tutti i siti di interesse naturale e culturale gestiti da Fondation Grand Paradis.

La prenotazione all’evento è obbligatoria al sito www.grand-paradis.it o al numero +39 0165 75301.