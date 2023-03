GAL Valle d'Aosta, Camillo Rosset eletto Presidente per i prossimi tre anni

Si è tenuta ieri, presso la sede dell’Associazione, la prima seduta del nuovo Comitato direttivo del GAL Valle d’Aosta, che ha eletto alla carica di Presidente Camillo Rosset, designato dal CPEL e sindaco del Comune di Nus.

Il Direttivo, organo decisionale dell’Associazione composto da due membri di parte pubblica e tre membri di parte privata, è stato eletto nel corso dell’Assemblea dei Soci del 28 febbraio scorso, svoltasi presso la Sala convegni della BCC Valdostana ad Aosta. Per la parte pubblica, oltre a Camillo Rosset, i soci hanno eletto Guido Bertolin, vicepresidente della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

I membri eletti per la parte privata sono Luigi Fosson, presidente di ADAVA, Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d’Aosta e Edi Henriet, direttore di AREV, già componente del Direttivo uscente.

"Ho accettato questo incarico – dichiara il neo Presidente del GAL, Camillo Rosset - perché conosco bene le persone, nominate dai diversi enti, che fanno parte del nuovo Comitato direttivo. Credo molto nel lavoro di squadra, fondamentale per il successo dei progetti. Insieme si può".

Il Presidente e il Comitato direttivo rimarranno in carica per i prossimi tre anni e avranno il compito di guidare l’Associazione in un periodo di transizione, che prevede la chiusura del PSR 2014-2022 e l’avvio della nuova programmazione del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

Nei prossimi mesi, il GAL Valle d’Aosta sarà infatti impegnato nella stesura della nuova Strategia di Sviluppo, attraverso un’azione di animazione su tutto il territorio valdostano.