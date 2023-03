Conferenza delle Assemblee legislative regionali, presente il Presidente Bertin

Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, collegato in videoconferenza, ha partecipato all'incontro con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, organizzato oggi, giovedì 9 marzo 2023, dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome.

Il Presidente ha segnalato al Ministro la necessità di salvaguardare e rilanciare il ruolo delle Regioni a Statuto speciale nel contesto dell'attuale evoluzione del regionalismo italiano.

«Nella logica di cooperazione e di costante attualizzazione dell'autonomia speciale - dice il Presidente Bertin -, è indispensabile assicurare una più chiara procedimentalizzazione dell'iter di approvazione delle norme di attuazione statutaria, in particolare, introducendo meccanismi che, da un lato, diano garanzia di operatività e continuità ai lavori delle Commissioni paritetiche e, dall'altro, assicurino tempi certi per la loro approvazione.»

Il Presidente ha anche evidenziato, come già fatto con la Ministra Gelmini, la questione della rappresentanza territoriale a livello europeo: «Tenuto conto dell'approssimarsi del rinnovo del Parlamento europeo, nella primavera del 2024, sarebbe utile aprire, in tempi rapidi, una riflessione al fine di garantire ai cittadini di tutte le regioni, comprese quelle di dimensioni più ridotte, almeno un rappresentante al Parlamento europeo. In questo senso, sarebbe urgente giungere alla revisione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in linea con i canoni della democrazia di prossimità e della rappresentanza pluralistica e con l'orientamento di gran parte degli altri Stati membri dell'Unione.»