The A.B.C. Funky Trio rassegna musicale Espace Jazz 2023

"The A.B.C.” sono 3 giovani poliedrici e talentuosi musicisti valdostani. Il progetto nasce nella primavera del 2017 (inizialmente con il nome “Fun-Chi”) come gruppo di apertura per il concerto della Soulful Orchestra presso la Cittadella dei Giovani di Aosta. Se la formazione era inedita, e in quel momento alla sua prima esibizione dal vivo, i suoi componenti erano al contrario musicisti aostani con un vissuto artistico comune, abituati a suonare insieme in varie formazioni e cresciuti musicalmente in modo collettivo.

La crescita del trio è passata in seguito per vari concerti sul suolo regionale e per alcune esibizioni in formazioni allargate, come ad esempio quella con il Fantȏmas Quintet per l’edizione 2020 di Strade del Cinema. Il trio è composto da Maurizio Amato (basso elettrico), Lorenzo Barbera (vibrafono synth, sintetizzatori, tastiera midi) e Matteo Cosentino (batteria). La volontà e l’inclinazione dichiarate de The A.B.C verso la sperimentazione, sia dal punto di vista dei generi toccati che da quello dell’impasto sonoro creato da una strumentazione non del tutto usuale, rappresentano la vera identità musicale del trio.

Il desiderio del gruppo di creare un suono potente e d’impatto, a dispetto dell’organico ridotto, si nutre d’altra parte dell’ispirazione offerta dagli ascolti personali e dal vissuto artistico di ognuno dei musicisti, in qualche modo riconducibile per tutti e tre al rock, al funk e al jazz-rock, ma anche al metal, all’hard rock e ai repertori etnici.

È così che l’identità de The A.B.C. si è definita attraverso il ri-arrangiamento e la ri-orchestrazione per un trio atipico di un repertorio eterogeneo, che parte dal Modern Jazz Quartet per arrivare ai Led Zeppelin, passando per la lezione funk dei The Meters, senza dimenticare alcune composizioni originali.