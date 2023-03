Convenzione Regione, Finaosta e SIV srl sistemazione palazzina Giordana nuovo polo universitario

La Giunta ha approvato oggi la bozza di convenzione tra Regione, Finaosta e SIV per il recupero e la ristrutturazione della palazzina Giordana, riguardanti il secondo lotto degli interventi per la creazione del nuovo polo universitario.

“Un provvedimento – spiegano il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore Davide Sapinet - importante e particolarmente significativo anche dal punto di vista politico. Un iter avviato dall’Assessore Carlo Marzi che ringraziamo per il lavoro svolto e la preziosa collaborazione di questi giorni. Il recupero preserverà il carattere storico della palazzina Giordana, che oltre ad uffici amministrativi ospiterà la Biblioteca con aule studio e il museo del Sacrario militare che ospita importanti testimonianze del Battaglione alpino. Le aree esterne saranno liberate, valorizzando l’edificio quale porta di accesso all’Università su Piazza della Repubblica e integrando l’intera area universitaria con la piazza e l’accesso del centro storico di Aosta”.

Con questo provvedimento viene avviata la programmazione del secondo lotto di lavori del nuovo Polo universitario per una spesa complessiva di 16.000.000 euro, di cui 15.100.000 euro sul bilancio 2023/2025 approvato dal Consiglio Valle e 900.000 euro previsti per il 2026, a totale copertura dell’intervento.

La Regione autorizza SIV a ogni necessario adempimento per la realizzazione del primo stralcio funzionale del secondo lotto concernente la ristrutturazione della palazzina Giordana. A tal fine, la convenzione regola i rapporti tra le parti per la realizzazione dell’intervento, in considerazione dei rispettivi ruoli ricoperti da Regione, proprietaria dei beni immobili e beneficiaria dell’intervento, di cui ha il coordinamento, da SIV in quanto soggetto attuatore per realizzare gli interventi e gestire le relative attività, e da Finaosta, in quanto destinataria delle risorse a tal scopo trasferitele dalla Regione.