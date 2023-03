Quart: Sono iniziati quest’oggi i lavori di rifacimento dell’acquedotto del villaggio di Argnod

L’intervento, per la somma complessiva di 237.000 euro più iva finanziata dal BIM, prevede l’intera sostituzione delle tubazioni dell’acqua potabile che riforniscono la frazione della collina. Durante l’effettuazione dei lavori potrebbero verificarsi episodi di “acqua sporca” dovuti a manovre sulla rete ed all’intervento stesso; inoltre la circolazione stradale all’interno del villaggio potrebbe subire temporanee modifiche o interruzioni.

All’intervento in corso di realizzazione seguirà prossimamente il rifacimento della rete del villaggio di Chetoz, ultimo tratto di acquedotto comunale ancora da ammodernare. Anche in questo caso l’opera, in corso di progettazione, verrà completamente finanziata dal BIM con una somma di circa 220.000 euro.