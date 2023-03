Sindacati Italiani Librai Confesercenti ?buoni libro rilasciati in originale ai gentori

La richiesta che i buoni/libro vengano rilasciati dalle segreterie in originale ai genitori (la pandemia è finita) in quanto sono a tutti gli effetti degli assegni per ritirare gratuitamente i libri presso la cartolibreria scelta in autonomia dagli stessi, è stata sollocitata dal Sil in modo che "il libraio può così compiere al meglio le sue funzioni lavorative e amministrative prendendo in carico l'ordine e comunicando al genitore le tempistiche ,le modalità di consegna e foderatura", spiega Romaine Pernettaz presidente Sil Confesercenti VdA

In una nota si legge che la richiesta è divenuta imprescindibile per il lavoro dei librai "per ridare dignità al Buono libro medie e superiori che non è un foglietto che si può fotocopiare, inviare via e mail o attraverso altre forme, ma è da considerarsi come Un Voucher/Assegno che la Regione elargisce alle famiglie per la fornitura di testi scolastici che in altre regioni invece devono pagare".

Inoltre, spiega Romaine Pernettaz, presidente Sil Confeserecenti VdA "Il genitore entrando nei nostri negozi viene messo a parte di un mondo culturale che resiste a salvaguardia della cultura e lettura. Per anni ci siamo battuti per questo principio, da sempre riconosciuto dalla nostra Regione ,ma che oggi ancora di più resta peculiare in quanto ci sono realtà nei nostri paesi che resistono anche grazie ai libri scolastici".

Il Sil ha inoltre richiesto che "TUTTI i libri scolastici (compresi quelli di francese) acquistabili vengano inseriti in cedola". Per contro il librai aderenti al Sil, come speiga la signora Pernettaz, "si sono impegnati a comunicare i testi per le medie e superiori di difficile riciclo in quanto non più ristampabili visto l'aumento importante del costo della carta".

In conclusione Pernettaz ringrazia "gli interlocutori che si sono dimostrati molto attenti e partecipi delle nostre istanze, condividendone le richieste e si sono impegnati in tal senso".