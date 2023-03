Il Cardinal Zuppi (presidente della Cei): "Chi non ha casa va accolto"

"L'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto". Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. "Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri - ha continuato in un'intervista l'alto prelato -. Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza. Non ci sono alternative. Quello all'emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini, prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame. Mettere in contrapposizione questo con il nostro futuro, significa non volere il futuro. L'accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente".

"Quello all'emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini, prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame. Mettere in contrapposizione questo con il nostro futuro, significa non volere il futuro. L'accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente" ha aggiunto Zuppi.

Il presidente della Conferenza episcopale italiana è intervenuto alla presentazione dell'iniziativa per la cooperazione e la solidarietà internazionale che chiede di destinare lo 0,70% del Reddito nazionale lordo a sostegno dello sviluppo. Di fronte alle guerre in corso, alla tragedia del terremoto, alla morte di tanti bambini in mezzo al mare bisogna aprire gli occhi, afferma, e sapere che "non se ne esce da soli, ognuno deve dare il proprio contributo"