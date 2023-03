Almanach de lundi 6 mars sainte Colette

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 7 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – 17.00

Incontro con i Cresimandi delle Parrocchie del Grand-Paradis

Mercoledì 8 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Seconda Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 9 marzo

ore 15.00-17.00

Riunione in videoconferenza del Consiglio Affari Giuridici della CEI

Venerdì 10 marzo

Châtillon – 8.30

Partecipazione all’iniziativa per la Pace

dell’Istituto Don Bosco e preghiera

Cattedrale – ore 18.30

Partecipazione alla Via Crucis

Sabato 11 marzo

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Partecipazione alla formazione per Cantori

Domenica 12 marzo

Cattedrale – ore 18.00

Messa per il conferimento del Ministero dell’Accolitato

ai candidati al Diaconato Permanente

Lunedì 13 marzo

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Partecipazione all’incontro di formazione del Clero

Martedì 14 e Mercoledì 15 marzo

Villanova d’Asti

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 15 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Terza Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 16 marzo

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Venerdì 17 marzo

Cattedrale – ore 18.30

Partecipazione alla Via Crucis

Chiesa parrocchiale di Roisan – ore 20.30

Veglia di preghiera con i Giovani in preparazione della Pasqua

Sabato 18 marzo

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18,15

Santa Messa con il Rinnovamento nello Spirito

Domenica 19 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe – ore 7.30

S. Messa

Aosta, Chiesa dell’Istituto San Giuseppe – ore 20.30

Veglia di preghiera per i papà

Lunedì 20 – Mercoledì 22 marzo

Roma

Consiglio Episcopale Permanente CEI

Giovedì 23 marzo

Torino – ore 9.00-13.00

Partecipazione all’Inaugurazione dell’Anno giudiziario

del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

Venerdì 24 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 26 marzo

Cattedrale ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Martedì 28 marzo

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Gruppo di lavoro San Bernardo 2023

Mercoledì 29 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Quinta Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 30 marzo

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa Interforze in preparazione alla Pasqua

Venerdì 31 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

LE MESSAGER RICORDA sainte Colette

La Chiesa celebra Santa Coletta Boylet Vergine

E' nata quando ormai i genitori – il carpentiere Roberto Boylet e sua moglie Caterina – non speravano più di avere figli. L’hanno chiamata Nicoletta (familiarmente Colette) in onore di Nicola di Bari, alla cui intercessione si attribuiva la sua nascita. Colette intraprende la sua complicata esperienza religiosa a 18 anni, dopo la morte dei genitori. E la conclude a 25 su consiglio del francescano Enrico di Baume, tornando fra le Clarisse, perché si sente chiamata alla riforma degli Ordini istituiti da san Francesco. Nel 1406, a Nizza, riceve il velo da Benedetto XIII, che l’autorizza a riformare i monasteri dell’Ordine e a fondarne di nuovi. Per alcuni anni, lei vede fallire gli sforzi di riforma, e solo nel 1410 ha il suo primo monastero rinnovato a Besançon, seguìto poi da altri 16. Colette muore a Gand nel 1447. Fu canonizzata da papa Pio VII il 24 maggio 1807.

Il sole sorge alle ore 7,02 e tramonta alle ore 18,22.

La Quaresima è il tempo «per spogliarci della pretesa di bastare a noi stessi e della smania di metterci al centro, di essere i primi della classe, di pensare che con le nostre sole capacità possiamo essere protagonisti della vita e trasformare il mondo che ci circonda». (Papa Francesco)