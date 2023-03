Il Celva raccoglie idee per la valorizzazione dell'agroalimentare valdostano

Il CELVA promuove una raccolta di idee finalizzata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare valdostano, con l’obiettivo in particolare di favorire il consumo di prodotti a km zero, stimolare corretti comportamenti alimentari, sostenere il territorio e, al tempo stesso, salvaguardare e promuovere la cultura culinaria valdostana.

Il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha infatti approvato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di idee per la creazione di un progetto grafico e di un progetto di promozione per il rilancio dell’iniziativa sviluppata nel periodo 2012-2016 e denominata “Io mangio valdostano”. L’iniziativa è nata per promuovere una politica attenta al territorio in ambito agroalimentare, nel rispetto della tradizione e della cultura locali e per favorire l’uso di prodotti locali nei servizi di ristorazione gestiti dagli enti locali.

I partecipanti sono chiamati a presentare un progetto grafico consistente nell’elaborazione di una nuova denominazione e di un’immagine coordinata, unitamente ad un progetto di promozione dell’iniziativa.

Gli elaborati (suddivisi in busta progettuale e busta amministrativa, ai fini dell’individuazione del vincitore, cui spetteranno inizialmente 1.500 euro IVA e oneri inclusi) dovranno essere presentati al CELVA (P.zza Narbonne, 16 – Aosta), a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine ultimo delle ore 12:00 di mercoledì 22 marzo 2023.

L’avviso pubblico e tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet del Consorzio, www.celva.it.