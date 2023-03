La storia del soldato ucraino salvato dalla morte grazie al Rosario

Un anno dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, un sacerdote cattolico ha ricordato come un soldato ucraino sia stato salvato dalla morte grazie alla recita del Rosario.

Josaphat Boyko, membro dell'Istituto del Verbo Incarnato e parroco della Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio a Ivano-Frankivsk, nell'Ucraina occidentale, ha spiegato che parte del suo ministero è fornire supporto spirituale ai soldati che combattono al fronte nell'invasione iniziata dalla Russia il 24 febbraio 2022. Il suo racconto è stato riportato sul sito dell'Agenzia ACI Prensa.

In un'occasione, un soldato gli disse che, nel luogo dove era stato poco e aveva appena recitato il Rosario "cadde una bomba!"

"Così, pregando il Rosario, è stato salvato dalla morte", ha detto il sacerdote.

Boyko ha sottolineato che, di fronte al dramma in Ucraina, "la voce della Chiesa è molto importante per dire la verità".

"La Chiesa deve alzare la voce. Deve gridare la verità al mondo sulla guerra in Ucraina", ha detto. In Ucraina, ha sottolineato, "molte persone muoiono" e gli ucraini hanno a cuore la difesa "del loro popolo e della loro terra".

Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), dal 24 febbraio 2022, quandocioè è iniziato l'attacco armato della Russia contro l'Ucraina, fino al 12 febbraio 2023, 18.955 civili sono stati colpiti nel paese: 7.199 morti e 11.756 feriti.

Tuttavia, padre Boyko ricorda che la crisi risale a diversi anni fa. "L'Ucraina dal 2014 è in uno stato di guerra non dichiarata. La Russia ha iniziato ad attaccare l'Ucraina attaccando alcuni territori della provincia di Donetsk, Luhansk e Crimea", ha detto.

Di fronte all'attuale crisi umanitaria, ha detto il sacerdote, "le chiese in molti luoghi sono come rifugi per le persone che hanno dovuto lasciare le loro case a causa della guerra".

Boyko ha anche detto che dalla sua parrocchia "trasmette online la recita del Rosario su YouTube sul canale Josaft Boyko e prega per la pace".

Dalla sua parrocchia dall'inizio della guerra si sono dedicati a distribuire cibo e vestiti ai poveri e ai soldati.

Per chiunque volesse donare

Banca: JSC CB PRIVATBANK,1 D HRUSHEVSKOHO STR. KYV,01001, UCRAINA, CODICE SWIFT/BIC: PBANUA"X IBAN: UA353052990262026400929394913