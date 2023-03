ÉVANGILE DE DIMANCHE: OBÉISSANCE INCONDITIONNELLE À L'UNIQUE NÉCESSAIRE

En ce second dimanche du carême, deux paroles sont au centre de la parole de Dieu: l'écoute de la parole, et la vision de la gloire du Seigneur.

Abram écoute et se met en route vers la nouvelle patrie, Pierre voit la splendeur du Christ et veut rester au sommet de la montagne. Le sens de la vie pour le chrétien consiste nell'obéissance à la parole de Dieu pour contempler un jour la gloire du ciel.

1. ABRAM RENONCE À SA TERRE

Le Seigneur dit à Abram: "Quitte ton pays et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai".

L'homme est naturellement attaché à sa terre. Il ne faut pas comprendre d'une manière réductrice la terre en la limitant à son aspect physique. La terre englobe ici le peuple, l'histoire, la culture, les traditions, les institutions, le système éthique, la langue, la religion, l'amitié, la fraternité, les habitudes, la nourriture, le paysage.

Etre déraciné selon Simone Weil implique effectivement la perte de la terre sous nos pieds, la perte de son identité. La vocation d'Abraham dans ce sens est humainement parlant un déracinement, un douloureux renoncement à l'essentiel pour l'existence.

Abram quitte son pays qui a un nom, la Chardée vers une terre lointaine, inconnue dont il ignore la destination. L'acquisition de la nouvelle terre est dans le futur. Le présent d'Abram est l'obéissance pour marcher en acceptant la fatigue et les dangers du voyage. Dieu seul sait là où il l'envoie. Cette voix de Dieu appelle Abram à renoncer à ses projets d'avenir pour dépendre du "Totalement-Autre" et du "Totalement-Proche".

Paradoxalement, l'homme retrouve sa vraie liberté en adhérant entièrement à cet impératif, après s'être libéré des idoles qui peuplent son coeur, de tout ce qui constitue le sous-main de la vie. Il n'est pas assez aisé de quitter notre terre et ses phénomènes dont nous formons un seul corps. L'histoire de notre vocation s'enracine dans ces ustenciles de l'existence. Nos crises vocationnelles sont liées souvent à la puissance attractive de notre terre. Nous voulons rester là où il fait beau vivre. Le désir de Pierre est encré dans le coeur de chacun de nous.

2. LA TENTATION DE PIERRE À LA STABILITÉ.

L'Évangile de ce second dimanche de carême nous présente Jésus qui révèle sa gloire à Pierre, Jean et Jacques sur le mont Tabor. Il est transfiguré devant eux et la voix du Père retentit du ciel:" Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le".

La nuée qui couvre la montagne qui révèle l'autre caractère de Dieu qui se cache (Deus absconditus) et la parole qui sort de la nuée, interviennent pour corriger l'instinct de stabilité de Pierre. En effet, l'évangéliste raconte que Pierre, ébloui par la gloire du Christ, demande de rester au sommet de la montagne de Tabor. Il veut rester dans la comodité, mais la marche doit continuer et prendra fin dans l'éternité bienheureuse. Maurice Blondel disait: "Il est nécessaire de ne pas s'arrêter".

Pierre doit descendre de la montagne où tout va bien, pour devenir témoin de la passion du Christ sur le mont du Calvaire, car en Jésus-Christ, selon Hans Urs Von Balthasar, la gloire et la Croix sont intimément liées.

On peut alors déceler un lien indirect entre l'expérience d'Abraham et celle de Pierre. Le premier n'a pas vu Dieu, mais a entendu sa voix qui l'appelle par son nom. En prenant le bâton de pèlerin, dans la confiance totale, il marchait avec assurance comme s'il voyait l'invisible. Pierre quant à lui a vu la splendeur de Dieu en son Fils et a entendu la voix du Père.

Cela veut dire que la nouvelle alliance accomplit et dépasse l'ancienne, la loi et les prophètes. La différence entre les deux pères de la foi, l'un de l'ancienne alliance, l'autre de la nouvelle, est que Abraham obéit sans rien exiger, tandis que Pierre voudrait rester à mi-chemin.

Il dit: "Maître, il est beau de rester ici". Il est même prêt à construire trois tentes, pour Jésus, Moïse et Élie. Il ne pense même pas à lui et à ses camarades. Pierre, dans sa spontanéité innocente, veut être le veilleur, le gardien de son Seigneur. Or c'est Dieu qui veille sur nous. Il ne dort pas le gardien d'Israël.



3. LE PROJET DE DIEU SUR CHACUN DE NOUS

La seconde lecture synthétise notre être dans le monde en ces paroles qui nous remplissent de joie: Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce".

La vocation est un mystère incompréhensible à notre raison démonstrative. Quelque fois, quand nous pensons sur notre vocation nous nous faisons ces demandes: D'où provient-elle? Comment suis-je devenu(e) religieux, religieuse, prêtre? Comment suis-je entré(e) au séminaire, au noviciat? Qu'est ce qui m'a touché sur le chemin de ma vie? Est-ce que je corresponds vraiment à cet appel? Dans quelle situation Dieu dans son Fils me trouve et m'appelle?

Pour la vocation au mariage on peut se faire les mêmes questions. Pourquoi je me suis marié avec cette jeune fille et non avec celle-là(vice versa), quand et comment est née cette rencontre, comment l'amour a grandi jusqu'à la prononciation d'un oui définitif dans le sacrement du mariage?

Seul Dieu qui nous a créés sans nous possède un projet sur chacun de nous. "Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'ai consacré"(Jr1,4-5).

Ainsi, nous nous rendons compte que la vocation d'Abraham a d'une part un aspect personnel, et d'autre part quelque chose d'universel où chacun se retrouve dans cet appel.

Dans cette vision, la mission de l'homme consiste en effet, à se tenir prêt à accueillir Dieu qui passe et à lui obéir sans condition, comme Abraham qui renonce à sa terre qui lui donnait la sécurité. Aujourd'hui le Seigneur nous recommande d'abord de quitter notre pays du moi intérieur, notre égocentrisme et notre égoisme. L'appelé ne s'appartient plus. Il est totalement pour le Seigneur en vue de servir son peuple, car "la grâce de Dieu est devenue visible en Jésus Christ notre Seigneur.



4. PRIÈRE

Ouvre nos oreilles pour écouter ta parole afin de te suivre Seigneur!

Purifie nos regards pour contempler ta splendeur dans ta montagne sainte de la transfiguration!

Rends-nous forts pour témoigner de ce que nous avons vu et entendu afin que le monde te rende gloire.



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera