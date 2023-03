LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA... ORDINE E DISCIPLINA

ORDINE E DISCIPLINA!

“Compito della Scuola che, come la Storia, è Maestra della Vita, è educare il fanciullo alla realtà così com’è. La crisi della Scuola, minacciata dalla canèa contestatrice, è dovuta al fatto che si spinge inumanamente il bambino a criticare il Mondo in cui Viviamo facendogli dimenticare che esso è il Migliore dei Mondi Possibili. Obbligato a pensare a un mondo diverso il bambino non può che trarne occasione di dissidio interiore: così si crea una generazione disadattati, inclini a giudicare la Legge e l’ordine – che invece dovrebbero giudicarli.”

(Dedalus (alias Umberto Eco), Ammazza l’uccellino, 1973) Grazie Roberto.

Per far capire che aria tira si comincia minacciando provvedimenti ad una direttrice didattica e identificando chi nella scuola vuole confrontarsi sulla cannabis e se non basta …