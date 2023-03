Le Violette in piazza per la Festa della Donna

Violette tornano in Piazza e, come sempre, per una buona causa: raccogliere fondi per aiutare le donne affette da tumore. Saranno 6 i comuni valdostani che ospiteranno le volontarie dell’Associazione VIOLA con i loro banchetti di violette offerte in occasione della Festa della Donna. La grande novità di quest’anno sarà la presenza sulle piste da sci di La Thuile proprio nella giornata dell’ 8 marzo, con un banchetto di viole a partire dalle h. 11.00. Ma non è tutto! Le funivie Piccolo San Bernardo S.p.a., infatti, hanno previsto sempre per l’8 marzo una giornata di sci solidale con lo sconto del 50% sullo skipass per le donne e la successiva donazione all’Associazione VIOLA di una parte del ricavato.

Inoltre, l’8 marzo, alla chiesa parrocchiale di San Martino ad Arnad alle h. 21.00, appuntamento musicale per la serata “Donne in Viola” in cui sarà possibile sostenere l’attività dell’associazione. Parteciperanno al concerto il coro femminile Ru Herbal, Les Dames de la Ville d’Aoste e il coro Viva Voce.

Troverete le viole già questo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 marzo, ad Aosta, in piazza Chanoux dalle h. 9.00 alle h. 17.30. A Saint Vincent in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sabato 4 marzo, ad Aymavilles in piazza Chillod, domenica 5 marzo e a Verrès in piazzale Europa lunedì 6 marzo, dalle h. 9.00 fino a esaurimento viole. Infine a Brusson sabato 11 alle h. 18.30 e domenica 12 marzo a partire dalle h. 10, davanti alla chiesa del paese ci sarà il banchetto dell’associazione ad accogliere i fedeli dopo la messa.