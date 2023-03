Journées de la Francophonie 2023

Les spectacles et les initiatives culturelles sont organisés par l’Administration régionale, en collaboration avec la Présidence du Conseil de la Vallée, l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, l’Université de la Vallée d’Aoste et la Chaire Senghor, la section valdôtaine de l’Union internationale de la presse francophone, l’Association «Fort de Bard», l’Association « Amis du cimetière du Bourg », la Fondation Natalino Sapegno, la Fondation Grand-Paradis, le Centre d'études Abbé Trèves, les Conseil des jeunes valdôtains, la Fondazione Intercultura onlus et le Système valdôtain des Bibliothèques.

Les initiatives tout public

Événements sur plusieurs jours

Expositions, animations et lectures

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste et bibliothèques sur le territoire

Le Système valdôtain des bibliothèques propose plusieurs initiatives pour présenter au public les auteurs francophones valdôtains, les classiques de la littérature française et les livres d’auteurs francophones du monde entier.

Du 6 au 28 mars

Échos. La presse de l’émigration valdôtaine (1913-1945)

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Dans le cadre extrêmement vivant de la presse valdôtaine - née en 1841 avec la Feuille d’annonces d’Aoste - s’insère, au début du XXe siècle, l’action de l’abbé Auguste Petigat, point de repère des émigrés à Paris qui, à partir de 1913, publie une série de journaux dans le but de soutenir les intérêts des Valdôtains à l’étranger et de leur permettre de garder le contact avec leur patrie d’origine.

Lundi 14h-19h ; de mardi à samedi 9h-19h

Samedi 4 mars

16h – Récital sur la vie de l’artiste-alpiniste « Gabriel Loppé, la lumière de la glace»

Fort de Bard

Le conte sur la vie de Gabriel Loppé, peintre et photographe enclin aux prouesses physiques, qui savait capturer la lumière des glaciers et les sommets des montagnes armé de pinceau et pioche, sera savamment illustré en vers et musique grâce aux voix d’Amina Magi et Nicole Vignola accompagnées des notes des accordéons d’Elena Champion et Mathieu Grange.

Peut-être, seulement un artiste né au bord de la mer, habitué aux linéaires et sincères lumières des crépuscules et des aubes de la Méditerranée, pouvait nous redonner avec tant de force et d’émerveillement les reflets du soleil dans les glaces, ses trajectoires irrégulières et stupéfiantes et son alternance avec les ombres soudaines des montagnes.

Activité organisée par l’association « Fort de Bard ».

Spectacle en combinaison avec le billet valable pour la visite de l’exposition « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » – 8 € plein tarif, 7 € tarif réduit, gratuit 0/25 ans et possesseurs de la Membership du Fort et Abbonamento Musei.

Réservation obligatoire eventi@fortedibard.it

Informations : Tél. 0125 833811 - 0125 833818

Samedi 11 mars

21h – « ZAZ - Organique tour »

Palais Saint-Vincent, Saint-Vincent

Concert de la chanteuse francophone ZAZ, une voix qu’on ne présente plus, aussi vive qu’émouvante et toujours sur le ton juste. Des textes directs, personnels et intimes, pour une artiste accomplie. Les spectateurs pourront à nouveau visiter l’univers et la personnalité unique de l’artiste, découvrir de nouvelles facettes de son art et retomber sous le charme de ses plus grands succès : Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra … et son dernier tube Imagine.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

Mardi 14 mars

11h à 12h30 – Conférence en ligne « Génétique textuelle et linguistique de l’écrit : que nous apprennent les écrits des élèves ? »

Conférence de Claire Doquet, Université de Paris III Sorbonne/CNRS.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Réservation obligatoire avant le 12 mars : eventi@univda.it

Informations : Tél. 0165 1875200 – www.univda.it

14h30 – Remise d’une bourse d’études pour la formation internationale

Salle du Conseil, Palais régional, Aoste

Un élève d’une école secondaire du deuxième degré particulièrement méritant et résidant en Vallée d’Aoste recevra une bourse d’études pour un séjour dans un pays francophone au cours de l’année scolaire 2023/2024. La bourse a été voulue par le Conseil de la Vallée, avec la collaboration de Fondazione Intercultura onlus, pour soutenir la formation internationale des jeunes et valoriser l’identité francophone valdôtaine.

Cet événement n’est pas ouvert au public.

18h30 – « Parcours croisé littérature et peinture - Voyage en Italie avec le narrateur proustien - Voyage à la recherche du temps perdu »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Conférence d’Annick Polin, agrégée de Lettres Classiques et certifiée d’Histoire des Arts.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée.

Informations et réservation : Tél. 0165 42331

20h30 – « L’Embarras du choix »

Théâtre Splendor, Aoste

Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu’il est passe à côté de sa vie. Paralyse à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil à ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous ! Les spectateurs choisiront la suite de l’histoire…

Avec L’Embarras du Choix, Sébastien Azzopardi propose une forme très originale et intéressante de théâtre. Du théâtre interactif et novateur, avec en prime quelques chansons.

Assez rapidement, la salle va s’allumer et Max, le personnage principal, va s’adresser au public. Un public qui va devoir faire plusieurs choix qui vont influer et décider de la suite de l’histoire.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

Jeudi 16 mars

17h30 – L’heure du conte

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Section Jeunesse, Aoste

Lecture en français : « Merci, le vent ! » d’Édouard Manceau (Milan jeunesse) suivie d’un atelier créatif, en collaboration avec Claire Orfila.

Le vent souffle sur des bouts de papier qui s’envolent… et par magie apparaissent de drôles d’animaux.

À partir de 3 ans.

Nombre de places limité : réservation à partir de 14h (tél. 0165/274822)

Vendredi 17 mars

17h – Conférence « Promenade dans le monde des jeunes francophones »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Dialogue avec le co-porte-parole du Parlement francophone des jeunes, Federico Borre. Entretien sur les grands thèmes qui touchent les jeunes de la Francophonie, sur l’expérience d’un jeune valdôtain au Parlement francophone des jeunes et sur l’avenir du français en Vallée d’Aoste.

Activité organisée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de l’association Conseil des Jeunes Valdôtains.

Informations : Tél. 0165 526132 - 0165 526133 – attivitaculturali@consiglio.<wbr></wbr>vda.it

20h30 – Projection du film « Petite nature »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Film de Samuel Theis, avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz et Mélissa Olexa

France – 93 min

À Forbach, cité minière située sur la frontière franco-allemande, Johnny subit une existence agitée rythmée par les excès de sa mère célibataire, suscitant critiques et moqueries au quartier où ils vivent. En manque de repères, le garçon finit par prendre en exemple le professeur Adamski, nouveau venu dans son établissement scolaire, qui semble involontairement le prendre sous son aile. Film poignant et empreint aussi d’une certaine forme de légèreté.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée.

Informations et réservation : Tél. 0165 42331

Samedi 18 mars

16h – « Album de famille » au Château d’Aymavilles

Château d’Aymavilles

Atelier en français pour les enfants de 6 à 12 ans. Visite guidée du château pour les adultes pendant l’atelier. Durée environ 60 minutes.

Atelier pour les enfants : 3 € - Visite pour les adultes 12 €

Activité organisée par la structure « Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels ».

Réservation obligatoire au plus tard à 12h le jour antécédent l’activité par courriel : ve.luberto@regione.vda.it

Informations : d.platania@regione.vda.it

Lundi 20 mars

20h30 – « Saint-Exupéry, monté au ciel »

Théâtre Splendor, Aoste

Antoine de Saint-Exupéry disparaît mystérieusement, en Méditerranée, le 31 juillet 1944. En 1998, un pêcheur marseillais remonte la gourmette de l’aviateur, dans ses filets. La Compagnie Hussard de Minuit explore l’énigme biographique et artistique d’un être exceptionnel. Entre enquête historique, témoignage littéraire et fiction, le travail d’écriture vise, par touches impressionnistes, à rendre compte de la trajectoire littéralement fabuleuse d’Antoine de Saint-Exupéry.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée libre.

Mardi 21 mars

15h30et 21h – Projection du film « L’envol »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de Pietro Marcello, avec Juliette Jouan, Raphael Thiery, Noémie Lvovsky (version originale sous-titrée en italien)

France - 99 min

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Un conte de fées simple et antique raconté avec gentillesse et empathie. Festival de Cannes 2022 - Film d’ouverture à la Quinzaine des Réalisateurs

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

18h – Projection du film « Anton Tchekhov 1890 »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de René Féret, avec Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin (version originale sous-titrée en italien)

France - 96 min

Été 1890. Pour se faire un peu d’argent et nourrir sa famille, Anton Tchekhov, médecin modeste, écrit des nouvelles pour des journaux. Sa situation s’améliore et Anton Tchekhov obtient le prix Pouchkine. Mais lorsque l’un de ses frères meurt de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel et veut fuir sa notoriété et ses amours. Féret nous accompagne dans la vie de l’un des plus importants auteurs de la littérature mondiale.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

17h30 à 19h30 – « L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Conférence de Marinella Termite (Università degli Studi di Bari).

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Entrée libre

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

Mercredi 22 mars

15h à 17h30 – Présentation du livre « Les Cahiers de Thor, “À la découverte du français” - Apprentissage du français selon une approche actionnelle et plurilingue»

Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins, Aoste

Avec la participation de :

Teresa Grange, Université de la Vallée d’Aoste, Chaire Senghor de la Francophonie

Franco Trèves, Président du Centre d’études Abbé Trèves

Laura Grivon, Viceprésidente du Centre d’études Abbé Trèves

Gabriella Vernetto, Professeure en didactique du plurilinguisme, Université de la Vallée d’Aoste - Autrice du livre

Giuseppina Timpano, Superviseure de stage à l’Université de la Vallée d’Aoste - Coordinatrice du projet Étudiants de l’université et enseignants des écoles qui ont participé au projet

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie et par le Centre d’études Abbé Trèves d’Émarèse.

Entrée libre

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

15h30 et 21h – Projection du film « Anton Tchekhov 1890 »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de René Féret, avec Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin (version originale sous-titrée en italien)

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

18h – Projection du film « L’envol»

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de Pietro Marcello, avec Juliette Jouan, Raphael Thiery, Noémie Lvovsky (version originale sous-titrée en italien)

France - 99 min

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

Vendredi 24 mars

16h30 à 17h30 – « Les parlers jeunes dans le cadre des pratiques linguistiques actuelles : un atout pour le monde éducatif ? »

Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins, Aoste

Conférence de Roberto Paternostro, Université de Genève.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Entrée libre

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

Samedi 25 mars

À partir de 9h30 - Voyage à travers le temps dans le Grand-Paradis

Aymavilles, Villeneuve et Introd

Accompagnés d’un guide conférencier, passionnés et curieux découvriront l’énigmatique crypte de l’église Saint-Léger à Aymavilles, le formidable site de Châtel-Argent à Villeneuve et le surprenant château d’Introd avec ses dépendances.

Activité organisée par la Fondation Grand-Paradis.

Visites aux horaires suivants, selon deux itinéraires possibles :

9h30 Rendez-vous des participants devant l’église Saint-Léger et visite de la crypte, suivie d’une visite de la forteresse de Châtel-Argent. L’après-midi, visite du château d’Introd et de la laiterie du Plan d’Introd.

10h Rendez-vous des participants à la billetterie pour la visite du château d’Introd et de la ferme laitière du Plan d’Introd. L’après-midi, visite de la forteresse de Châtel-Argent et de la crypte Saint-Léger.

Les participants devront se déplacer d’un site à l’autre par leurs propres moyens.

Billet d’accès à tous les sites : 4 €. Paiement sur place, en espèces. Réservation obligatoire.

Informations : Tél. 0165 75301 – info@grand-paradis.it

h-13h – « Ce coin de terre » : hommage à Thérèse Charles, écrivaine entre modernité et tradition.

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Journaliste et professeure de français, passionnée d’histoire, engagée politiquement, Thérèse Charles (1946-2022) a écrit de nombreux romans, notamment des romans historiques consacrés aux époques les plus importantes de l’histoire de la Vallée d’Aoste, qui feront l’objet des interventions de Rosanna Gorris Camos (Università degli studi di Verona), Luca Elfo Jaccond (Università degli studi di Verona - Université de Paris Cité), Vera Gajiu (Università degli studi di Ferrara), Laura Colombo (Università degli studi di Verona) et de Francesca Dainese (Università degli studi di Padova).

La Journée d’études est organisée par la Fondation Natalino Sapegno, avec la collaboration de l’Atelier de littératures francophones du « Dipartimento di Lingue e letterature straniere » de l’Université de Vérone, de la Chaire Senghor de la Francophonie de l’Université de la Vallée d’Aoste, de l’Académie Saint-Anselme et du Comité des Traditions valdôtaines.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Infos : Tél. 0165 235979 – segreteria@sapegno.it – https://www.sapegno.it

16h – « Album de famille » au Château d’Aymavilles

Château d’Aymavilles

Atelier en français pour les enfants de 6 à 12 ans. Visite guidée du château pour les adultes pendant l’atelier. Durée environ 60 minutes.

Atelier pour les enfants : 3 € - Visite pour les adultes 12 €

Activité organisée par la structure « Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels ».

Réservation obligatoire au plus tard à 12h le jour antécédent l’activité par courriel : ve.luberto@regione.vda.it

Informations : d.platania@regione.vda.it

15h – « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur »

Fort de Bard

Conférence de William Mitchell, commissaire d’exposition.

À suivre, visite guidée de l’exposition.

Activité organisée par l’Association « Fort de Bard ».

Conférence en combinaison avec le billet valable pour la visite de l’exposition « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » – 8 € plein tarif, 7 € tarif réduit, gratuit 0/25 ans et possesseurs de la Membership du Fort et Abbonamento Musei.

Réservation obligatoire eventi@fortedibard.it

Informations : Tél. 0125 833811 - 0125 833818

Dimanche 26 mars

15h Animation théâtrale

Cimetière du bourg de Saint-Ours, Aoste

Pour inaugurer la saison d’ouverture du cimetière du bourg de Saint-Ours, les bénévoles de l’association qui veille à l’entretien de ce site présentent une courte animation théâtrale intitulée « Émilie Argentier, entre histoire et fantaisie » pour évoquer ce personnage marquant de la petite histoire valdôtaine, qui repose dans ce cimetière.

Entrée gratuite

Informations : Tél. 333 743 2902 – https://www.facebook.com/<wbr></wbr>CimiteroS.Orso

Mardi 28 mars

17h30 à 19h30 – « Voyage en Espagne de Théophile Gautier »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Conférence d’Alain Guyot (Université de Lorraine) à propos du « Voyage en Espagne » de Théophile Gautier.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Entrée libre

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

Jeudi 30 mars

17h30 – L’heure du conte

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori,, Section Jeunesse, Aoste

Lecture en français : « Dessine-moi un trait » de Pittau et Gervais (Seuil jeunesse) suivie d’un atelier créatif, en collaboration avec Claire Orfila.

Un album pour découvrir le dessin en suivant les aventures d’un fil de laine rouge.

À partir de 3 ans.

Nombre de places limité : réservation à partir de 14h (tél. 0165/274822)

20h30 – « Climax »

Théâtre Splendor, Aoste

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles : dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité, survie de la planète. Les comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road-movie férocement drôle. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

Vendredi 31 mars

17h – Remise des prix du concours « Abbé Trèves »

Bibliothèque régionale, Aoste

Cérémonie organisée par la section valdôtaine de l’Union internationale de la Presse Francophone (UPF) avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l’Université de la Vallée d’Aoste et du Centre d’études Abbé Trèves.

Les initiatives pour les écoles de l’enfance, primaires et secondaires du premier et du deuxième degré et l’Université

Écoles de l’enfance, primaires et secondaires

Concours Kamishibaï plurilingue 2022/2023 « Ce lieu que j’aime tant »

Concours pour la réalisation de planches pour Kamishibaï, théâtre de papier japonais utilisé pour la narration de contes, lancé dans le cadre des activités plurilingues des écoles valdôtaines.

Activité proposée par la Surintendance des écoles.

La remise des prix du concours aura lieu à la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, le mercredi 29 mars 2023, de 10h à 11h30.

Prix régional « Costantino Soudaz »

Prix régional « Costantino Soudaz » pour les meilleurs projets de jumelage électronique eTwinning. Pour l’année 2022-2023, le prix sera attribué à la suite de l’évaluation des candidatures au début du mois de mars.

Activité proposée par la Surintendance des écoles.

La remise des prix aura lieu à la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, le jeudi 30 mars 2023, de 10h à 12h.

Écoles de l’enfance, primaires et secondaires du premier degré

LabelFrancÉducation

Cérémonie pour la remise du LabelFrancÉducation, prévu pour les filières d’excellence bilingues francophones, attribué par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) aux institutions scolaires « Luigi Barone » et « Ottavio Jacquemet » de Verrès.

Pendant la cérémonie, l’institution scolaire « Luigi Barone » présentera les activités liées au projet « Horizon Jeux Olympiques 2024 », organisé par le MEAE, qui prévoit une journée consacrée à l’handisport et à la réalisation de bandes dessinées sur le thème du sport inclusif.

Activité proposée par la Surintendance des écoles en collaboration avec l’Institut français de l’ambassade de France à Rome.

La cérémonie aura lieu le 31 mars 2023, de 10h à 12h, au « Salone Bonomi » à Verrès.

Écoles secondaires du premier degré

L’oralité en classe de français (formation pour enseignants)

En collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste, un parcours de formation pour les enseignants de français de l’école secondaire du premier degré est prévu dans le cadre du « Piano Regionale per la Formazione dei docenti » et, en même temps, des Journées de la Francophonie.

La formation aura lieu le 24 mars, de 9h à 16h, à l’Université de la Vallée d’Aoste.

Écoles secondaires du deuxième degré

Visite guidée de l’exposition « Tina Modotti. Icona femminile della fotografia del novecento»

La photographie de Tina Modotti est le témoignage extraordinaire d’une rêverie instantanée du quotidien qui n’est pas une simple contemplation mais une réinterprétation des rêves et une reconstruction de la vie imaginaire. Dans ce parcours didactique, nous aborderons les photographies de l’artiste à travers le dialogue qu’elle instaure avec sa contemporanéité, moment crucial de l’histoire mexicaine et mondiale où s’entremêlent engagement politique et redéfinition du rôle de la femme dans la société.

Activité organisée par la structure « Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels ».

Prix pour les élèves et étudiants : 3 euros. Billets gratuits pour les enseignants.

Réservation obligatoire au plus tard à 12h le jour antécédent l’activité par courriel : ve.luberto@regione.vda.it

Informations : d.platania@regione.vda.it

Aoste, Centre Saint-Bénin – Visites le matin les 15, 16, 21, 24, 28 et 31 mars (horaire à décider).

Écoles secondaires du deuxième degré et universités

Conférence en ligne «Génétique textuelle et linguistique de l’écrit : que nous apprennent les écrits des élèves ? »

Conférence de Claire Doquet, Université de Paris III Sorbonne/CNRS.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Réservation obligatoire avant le 12 mars : eventi@univda.it. Informations : Tél. 0165 1875200 – www.univda.it

En ligne – Mardi 14 mars 2023, de 11h à 12h30

« Parcours croisé littérature et peinture - Voyage en Italie avec le narrateur proustien - Voyage à la recherche du temps perdu »

Conférence d’Annick Polin.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée. Informations et réservation : Tél. 0165 42331

Aoste, Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – Mardi 14 mars, à 18h30.

Spectacle théâtral «L’Embarras du choix »

Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu’il est passe à côté de sa vie. Paralyse à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil à ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous ! Les spectateurs choisiront la suite de l’histoire…

Avec L’Embarras du Choix, Sébastien Azzopardi propose une forme très originale et intéressante de théâtre. Du théâtre interactif et novateur, avec en prime quelques chansons.

Assez rapidement, la salle va s’allumer et Max, le personnage principal, va s’adresser au public. Un public qui va devoir faire plusieurs choix qui vont influer et décider de la suite de l’histoire.

Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 5 euros. Billets gratuits pour les enseignants.

Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it

Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Mardi 14 mars, à 20h30.

Film « Petite nature »

Film de Samuel Theis, avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz et Mélissa Olexa

France – 93 min

À Forbach, cité minière située sur la frontière franco-allemande, Johnny subit une existence agitée rythmée par les excès de sa mère célibataire, suscitant critiques et moqueries au quartier où ils vivent. En manque de repères, le garçon finit par prendre en exemple le professeur Adamski, nouveau venu dans son établissement scolaire, qui semble involontairement le prendre sous son aile.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée.

Informations et réservation : Tél. 0165 42331

Aoste, Bibliothèque régionale – Vendredi 17 mars, à 20h30.

pectacle théâtral « Saint-Exupéry, monté au ciel »

Antoine de Saint-Exupéry disparaît mystérieusement, en Méditerranée, le 31 juillet 1944. En 1998, un pêcheur marseillais remonte la gourmette de l’aviateur, dans ses filets. La Compagnie Hussard de Minuit explore l’énigme biographique et artistique d’un être exceptionnel. Entre enquête historique, témoignage littéraire et fiction, le travail d’écriture vise, par touches impressionnistes, à rendre compte de la trajectoire littéralement fabuleuse d’Antoine de Saint-Exupéry.

Entrée gratuite sur réservation.

Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it

Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Lundi 20 mars, à 11h40 et 20h30.

Film « L’envol »

Film de Pietro Marcello, avec Juliette Jouan, Raphael Thiery, Noémie Lvovsky (version originale sous-titrée en italien)

France - 99 min

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Un conte de fées simple et antique raconté avec gentillesse et empathie. Festival de Cannes 2022 - Film d’ouverture à la Quinzaine des Réalisateurs

Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 2,50 euros. Billets gratuits pour les enseignants.

Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it

Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mardi 21 mars, à 15h30 et 21h, et mercredi 22 mars à 18h.

Film « Anton Tchekhov 1890 »

Film de René Féret, avec Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin (version originale sous-titrée en italien)

France – 96 min

Été 1890. Pour se faire un peu d’argent et nourrir sa famille, Anton Tchekhov, médecin modeste, écrit des nouvelles pour des journaux. Sa situation s’améliore et Anton Tchekhov obtient le prix Pouchkine. Mais lorsque l’un de ses frères meurt de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel et veut fuir sa notoriété et ses amours. Féret nous accompagne dans la vie de l’un des plus importants auteurs de la littérature mondiale.

Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 2,50 euros. Billets gratuits pour les enseignants.

Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it

Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mardi 21 mars, à 18h, et mercredi 22 mars, à 15h30 et à 21h.

Conférence « L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono »

Conférence de Marinella Termite (Università degli Studi di Bari).

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Entrée gratuite

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

Aoste, Bibliothèque régionale - Mardi 21 mars, à 17h30

Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n. 1, « À la découverte du français » - Apprentissage du français selon une approche actionnelle et plurilingue.

Avec la participation de :

Teresa Grange (Université de la Vallée d’Aoste, Chaire Senghor de la Francophonie), Franco Trèves (Président du Centre d’études Abbé Trèves), Laura Grivon (Vice-présidente du Centre d’études Abbé Trèves), Gabriella Vernetto (Professeure en didactique du plurilinguisme, Université de la Vallée d’Aoste, et autrice du livre), Giuseppina Timpano (Superviseure de stage à l’Université de la Vallée d’Aoste et coordinatrice du projet Étudiants de l’Université et enseignants des écoles qui ont participé au projet).

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie et par le Centre d’études Abbé Trèves d’Émarèse.

Entrée gratuite.

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

Aoste, Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins – Mercredi 22 mars, à 15h

Conférence « Les parlers jeunes dans le cadre des pratiques linguistiques actuelles : un atout pour le monde éducatif ? »

Conférence de Roberto Paternostro, Université de Genève.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Entrée gratuite.

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

Aoste, Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins – Vendredi 24 mars, à 16h30

Conférence « Voyage en Espagne de Théophile Gautier »

Conférence d’Alain Guyot (Université de Lorraine) à propos du « Voyage en Espagne » de Théophile Gautier.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Entrée gratuite.

Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it

Aoste, Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins – Mardi 28 mars, à 17h30

Spectacle théâtral «Climax »

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles : dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité, survie de la planète. Les comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road-movie férocement drôle. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 5 euros. Billets gratuits pour les enseignants.

Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it

Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Jeudi 30 mars, à 20h30.

Programme tout public

Programme écoles