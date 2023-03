Venerdì 10 marzo sarà inaugurata la prima postazione Gran Paradiso VR - Nature and Culture Immersive Experience presso il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso a Rhêmes-Notre-Dame. Qui, grazie ai visori di ultima generazione Meta Quest Pro, sarà possibile vivere l’ebbrezza della Via Ferrata Casimiro, dedicata a Casimiro Thérisod, prima Guida della Val di Rhêmes: cavi metallici, scalette, ponti tibetani, in un percorso molto suggestivo e panoramico sulla valle sottostante.

L’inaugurazione è prevista per le ore 18.00. L’ingresso è libero. In questa occasione sarà possibile visitare gratuitamente anche il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Le postazioni immersive Gran Paradiso VR - Nature and Culture Immersive Experience, ideate e realizzate da Fondation Grand Paradis nell’ambito del progetto Interreg Europe Digitourism e con il sostegno del Parco Nazionale Gran Paradiso, consentono di vivere esperienze di realtà virtuale alla scoperta del Gran Paradiso con il duplice obiettivo di valorizzare gli elementi naturali, culturali e paesaggistici e rendere fruibili a tutti anche le esperienze più sfidanti (“HARD-TO-REACH”).

Immersi in contesti virtuali realistici e coinvolgenti, i visitatori diventano protagonisti delle situazioni che si sviluppano intorno a loro, dall’ascensione in alta quota, alla via ferrata, alla scoperta di siti culturali del territorio. Sperimentando diversi tipi di esperienze immersive, possono poi decidere quali trasformare in occasioni reali, progettando così la propria vacanza.

Il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso sarà aperto tutti i weekend di marzo (4-5; 11-12; 18-19; 25-26) secondo i seguenti orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 9.30 alle 13.30.