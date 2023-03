Moria di attività commerciali

In dieci anni la città di Aosta ha perso 114 attività di commercio al dettaglio, passando dalle 474 del 2021 alle 360 del 2022. Il rovescio della medaglia racconta di una crescita del 10,2% di alberghi, bar e ristoranti. A spiegarlo, in una nota, è la Confcommercio della Valle d'Aosta.

Analizzando le diverse categorie, le attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari sono passate dalle 29 del 2012 alle 22 del 2022, fuori dal centro storico da 19 a 12. I ristoranti del centro salgono da 63 a 66 mentre i bar calano e da 67 diventano 59. I ristoranti fuori dal centro passano da 65 a 53.

"Il rischio di non riavere i nostri centri storici come li abbiamo visti e vissuti prima della pandemia è, dunque, molto concreto- spiega Ermanno Bonomi, presidente di Ascom Aosta- e questo significa minore qualità della vita dei residenti e minore appeal turistico".

Graziano Dominidiato, presidente della Fipe Confcommercio Valle d'Aosta aggiunge: "I numeri però vanno analizzati da più sfaccettature e da diversi punti di vista. È bene precisare che i fattori colpevoli di eventuali chiusure possono essere molteplici. Non è sufficiente la volontà di aprire per realizzare un sogno imprenditoriale. E' necessario prima di farlo porre delle basi solide fatte di progetti e dati concreti, oltre ad uno studio accurato legato alla qualità e alla giusta collocazione".

Per evitare la desertificazione e far fronte ad una eventuale emoraggia di chiusure, la Confcommercio propone la creazione di distretti del commercio che "vedono coinvolti enti pubblici, cittadini, imprese e formazioni sociali a fare rete con l'obiettivo comune di fare del commercio una fonte di innovazione e valorizzazione delle risorse dell'area interessata ", spiega il direttore generale Adriano Valieri, Che aggiunge: "Ribadiamo che l'obiettivo dei distretti del commercio è quello di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione oltre che di accrescere e rigenerare l'attrattività del tessuto urbano sostenendo la competitività delle imprese commerciali". La Confcommercio confida che la nuova giunta regionale appena insediata e il nuovo assessore regionale al Turismo, Giulio Grosjacques, "prendano a cuore tale delicata tematica in quanto i piccoli borghi e i centri storici privi di esercizi commerciali e attività di ristorazione perdono a nostro avviso gran parte del loro interesse".

Nei mesi scorsi il Consigliere della Lega, Christian Ganis (nella foto), aveva già sollevato il problema in aula consiliare, ma le sue prese di posizione sono cadute nel vuoto e nessuna presa di posizione si è registrata dalle associazioni per sostenere l'azione del consigliere regionale. A oggi da parte delle associazioni non è stato presentato alcun progetto per indicare la via per evitare la desertificazione commerciale nei centri storici e nei paesi di montagna. Non basta dettare principi condivisi da chiunque; è necessario che le associazioni presentino progetti concreti di fattibilità delle proposte formulate per rilanciare l'economia.