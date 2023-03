Le tariffe per i clienti del mercato tutelato scendono del -13%

Continua la discesa delle tariffe del gas: la riduzione rispetto a gennaio per gli utenti sul mercato tutelato è del -13%. La spesa per il gas della famiglia tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° marzo 2022 e il 28 febbraio 2023) è di circa 1.666,23 euro, pari al +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Un andamento positivo che si aggiunge alla diminuzione di oltre il 34% già registrata il mese precedente e che, come testimoniano i dati odierni sull’inflazione, sta già riportando effetti positivi sulla determinazione dei prezzi. Tuttavia, prima di tirare un sospiro di sollievo, è bene considerare che la spesa, oggi, si attesta ancora su livelli decisamente superiori rispetto ad un anno fa: ben +106 euro annui. Ricordiamo che tale riduzione riguarda unicamente i clienti che hanno un contratto sul mercato tutelato, vale a dire il 35% del totale.

Per gli altri valgono regole diverse: in particolare chi ha sottoscritto contratti a prezzo fisso continua a pagare, in molti casi, tariffe fuori mercato. Vi è un’altra questione di estrema rilevanza che non può e non deve essere sottovalutata: non dimentichiamo, infatti, che la diminuzione delle tariffe fino al 31 marzo beneficia della sterilizzazione degli oneri di sistema che - salvo un ripensamento del Governo - dal 1° aprile torneranno a pesare sulle bollette aumentandole di circa 1/5.

Su questo punto è necessario che il Governo operi una proroga delle misure adottate e, al contempo, avvii una seria riforma degli oneri di sistema. Dopo quasi due anni di aumenti elevatissimi i consumatori non vanno abbandonati. Abbiamo sollevato tale problema all’interno del CNCU, proponendo un tavolo di confronto con il MIMIT per discutere le soluzioni più idonee per difendere i cittadini e l’intero sistema economico dai rincari e dalle loro drammatiche conseguenze.

Chiediamo al Governo anche di aprire un confronto sulla proroga del mercato tutelato: ribadiamo in tal senso la necessità di un ulteriore mantenimento almeno per tutto il 2024, ma chiediamo di avviare sin da ora una discussione tesa a definire un assetto stabile al sistema regolatorio del mercato, che metta in primo piano le tutele per i consumatori.