Le assciazioni di categoria datoriali valdostane difensori entrano in politica

Mai si era visto in Valle d'Aosta; Confindustria, Confindustria Sezione Edile, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Adava, che rappresentano le attività economiche valdostane, entrano nell'agone politico stigmatizando le considerazioni di VdA Aperta in merito alle posizioni politiche dei due parlamentari della Valle d'Aosta.

"Pur non volendo entrare nel merito della querelle politica sollevata dal comunicato stampa di "Valle d'Aosta Aperta - Ecologie et Progrès" di lunedì 27 febbraio - si legge in una nota congiunta - vogliono con questo comunicato stigmatizzare la presa di posizione e le accuse lanciate nei confronti del deputato Franco Manes".



Le associazioni, si legge ancora nella nota - segnalano che sia con l'onorevole Manes che con il senatore Nicoletta Spelgatti è fattivo sin dall'inizio della legislatura un confronto continuo e costruttivo sulle tantissime tematiche che stanno a cuore alle aziende e alle categorie che compongono il tessuto produttivo e sociale della nostra regione".

Le associazioni salgono poi in cattedra precisando: "Le associazioni scriventi ricordano che tra i compiti dei Parlamentari vi è anche quello di raffrontarsi con i territori di provenienza e rappresentare le istanze che arrivano dagli stessi territori. Un compito che in questi primi sei mesi di legislatura i due Parlamentari valdostani, a prescindere dalla loro collocazione politica, hanno saputo interpretare nel migliore dei modi".