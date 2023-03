Soccorso escursionista lungo il sentiero Bertone a Courmayeur

Si è concluso un intervento coordinato dal Soccorso Alpino Valdostano in Centrale Unica del Soccorso per il recupero di una escursionista infortunata su sentiero nella zona del rifugio Bertone (Courmayeur).

L'escursionista, 29 anni, di nazionalità italiana, ha richiesto soccorso per un infortunio ad una caviglia che rendeva però impossibile il rientro in sicurezza. Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale Sagf ha raggiunto l'escursionista e l'ha condotta a Valle in barella, consegnandola al personale del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sarà presa in carico dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Parini di Aosta.

Intervento Vigili del Fuoco a Donnas e Cime Bianche

I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Donnas alle ore 19 per un incendio canna fumaria. Sul posto anche i distaccamenti di vigili volontari di Donnas e Pont Saint Martin. Situazione sotto controllo.

In serata i Vigili del fuoco sono intervenuti sul comprensorio sciistico di Cervinia, zona Cime Bianche/Laghi, per un incendio quadro elettrico all’interno di un capannone utilizzato per mezzi e materiali edili adiacente alla Stazione della funivia. Il personale professionista e volontario hanno raggiunto il luogo dell'incendio con i gatti delle nevi.

Inviati anche carro fiamma (automezzo con attrezzatura specifica per incendi come autoprotettori) e carrello schiuma (carrello con caricata cisterna di liquido schiumogeno) per presenza di due grosse cisterne di gasolio all’interno del capannone.