Rivoluzione in Confindustria VdA, il direttore lascia

Dopo oltre 15 anni di intenso lavoro comune e di reciproca soddisfazione, Confindustria Valle d’Aosta e il dottor Marco Lorenzetti hanno di comune accordo ritenuto concluso il lungo percorso di fruttuosa collaborazione.

Il dottor Lorenzetti ha infatti deciso di voler intraprendere nuove sfide professionali. A nome di tutto il consiglio generale, il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Francesco Turcato, ha rivolto a Lorenzetti i migliori auguri per i suoi nuovi impegni, sottolineando “il costante impegno a sostegno dell’organizzazione testimoniato, in ultimo, dall’allestimento dei nuovi spazi nella storica sede in centro ad Aosta”.