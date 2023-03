Almanach de vendredi 3 mars saint Marin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 3 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Cattedrale – ore 18.30

Partecipazione alla Via Crucis

Domenica 5 marzo

Pellegrinaggio a Novara con i Giovani

sulle orme di San Bernardo di Aosta

Martedì 7 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – 17.00

Incontro con i Cresimandi delle Parrocchie del Grand-Paradis

Mercoledì 8 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Seconda Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 9 marzo

ore 15.00-17.00

Riunione in videoconferenza del Consiglio Affari Giuridici della CEI

Venerdì 10 marzo

Châtillon – 8.30

Partecipazione all’iniziativa per la Pace

dell’Istituto Don Bosco e preghiera

Cattedrale – ore 18.30

Partecipazione alla Via Crucis

Sabato 11 marzo

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Partecipazione alla formazione per Cantori

Domenica 12 marzo

Cattedrale – ore 18.00

Messa per il conferimento del Ministero dell’Accolitato

ai candidati al Diaconato Permanente

Lunedì 13 marzo

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Partecipazione all’incontro di formazione del Clero

Martedì 14 e Mercoledì 15 marzo

Villanova d’Asti

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 15 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Terza Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 16 marzo

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Venerdì 17 marzo

Cattedrale – ore 18.30

Partecipazione alla Via Crucis

Chiesa parrocchiale di Roisan – ore 20.30

Veglia di preghiera con i Giovani in preparazione della Pasqua

Sabato 18 marzo

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18,15

Santa Messa con il Rinnovamento nello Spirito

Domenica 19 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe – ore 7.30

S. Messa

Aosta, Chiesa dell’Istituto San Giuseppe – ore 20.30

Veglia di preghiera per i papà

Lunedì 20 – Mercoledì 22 marzo

Roma

Consiglio Episcopale Permanente CEI

Giovedì 23 marzo

Torino – ore 9.00-13.00

Partecipazione all’Inaugurazione dell’Anno giudiziario

del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

Venerdì 24 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 26 marzo

Cattedrale ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Martedì 28 marzo

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Gruppo di lavoro San Bernardo 2023

Mercoledì 29 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Quinta Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 30 marzo

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa Interforze in preparazione alla Pasqua

Venerdì 31 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

LE MESSAGER RICORDA saint Marin

La Chiesa celebra Santi Marino di Cesarea e Asterio Martiri

Marino visse nel III secolo sotto Gallieno. Eusebio racconta che”…allorché la pace vigeva per tutte le Chiese…” Marino, nobile ufficiale dell’esercito imperiale, avrebbe dovuto essere nominato centurione. Accusato di essere cristiano da un collega che voleva quella carica e condotto dal giudice, ebbe tre ore di tempo per riflettere. Il vescovo Teocteno allora lo condusse in chiesa davanti ad un altare, e, indicandogli la spada che portava, gli domandò di scegliere tra la spada e il Vangelo. Tre ore dopo, Marino, ancor più fermo nel proclamarsi cristiano, fu condannato alla decapitazione. Il senatore Asterio, anch’egli ricordato oggi, tentò di dargli sepoltura pur sapendo cosa rischiava, e per questo ne condivise il martirio.

Il sole sorge alle ore 7,15 e tramonta alle ore 18,22.

La Quaresima è il tempo «per spogliarci della pretesa di bastare a noi stessi e della smania di metterci al centro, di essere i primi della classe, di pensare che con le nostre sole capacità possiamo essere protagonisti della vita e trasformare il mondo che ci circonda». (Papa Francesco)