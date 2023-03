Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio di Cutro

Prima di entrare nella camera ardente delle vittime del naufragio, la folla ha applaudito Mattarella: «Presidente, non ci abbandoni». «Presidente vogliamo giustizia e verità». Prima di rendere omaggio alle salme, il presidente della Repubblica era stato in visita all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Tra i 15 degenti superstiti, ci sono diversi bambini, ai quali Mattarella ha fatto recapitare alcuni pacchi contenenti giocattoli. Tra i doni, peluche, pianole e piccoli robot telecomandati. Il presidente ha ringraziato i sanitari e tutto il personale per quello che è stato fatto e che si sta facendo per l’assistenza ai superstiti.

Il capo dello Stato, secondo quanto riferito dal mediatore culturale che ha fatto da interprete tra lui e i parenti delle vittime, ha assicurato che si continuerà a seguire la situazione. Si è soffermato sulla situazione degli afghani la cui situazione, in quanto richiedenti asilo, è prioritaria. Mattarella, in generale, si è mostrato molto disponibile ad accogliere le richieste dei parenti delle vittime: sostegno ai superstiti, sforzi per il recupero dei dispersi e un aiuto per il rimpatrio delle salme. Mattarella ha rivolto un ringraziamento anche ai sindaci di Cotrone e Cutro per la generosità delle comunità locali che hanno accolto i profughi.

Sono 67 le vittime accertate ma si teme che molti corpi siano stati inghiottiti dalle onde. Imam e vescovo uno accanto all'altro per dire addio alle vittime. Il presidente della Repubblica accolto dai cittadini che gridano: "Giustizia".

Intanto le indagini della procura continuano. Tre scafisti sono in cella, ritenuti socialmente pericolosi. Un altro filone delle indagini mira a chiarire se ci sono state lacune nel coordinamento dei soccorsi o omissioni. Tre gli attori: Frontex, guardia costiera e guardia di finanza.

Parallelamente alla vicenda umana c'è la vicenda politica, che è legata a doppio filo a quella dei soccorsi. Il ministro dell'Interno Piantedosi in primis è al centro della polemica. Un'interpellanza urgente è stata presentata dal gruppo del Partito Democratico alla Camera ed è rivolta ai ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, dei Trasporti, Matteo Salvini, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sottoscritta dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dalla presidente dei deputati, Debora Serracchiani, e da tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza.