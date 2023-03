I diritti ed i doveri al controllo del dolore e delle cure palliative

La LICD-VdA ha il piacere di invitare gli Organi di informazione e i cittadini tutti alla Tavola rotonda di venerdì 3 marzo 2023, ore 17, Aosta Biblioteca regionale (prevista in occasione del decennale - marzo 2010 - della LICD-VdA e della L. n. 38/2010 e rimandata causa covid) per fare il punto sullo stato di applicazione, anche in Valle d’Aosta, dell’importante legge: DIRITTO/DOVERE AL CONTROLLO DEL DOLORE E ALLE CURE PALLIATIVE (L. n. 38/2010): FACCIAMO IL PUNTO.

L’evento, proposto dalla LICD-VdA in collaborazione con CA VdA, CSV-VdA, USL-VdA e con il patrocinio morale della RAVA, si articola in quattro tempi: 1) saluto delle Autorità CSV/USL/RAVA 2) Relazioni introduttive, una giuridica e una medica, assicurate da specialisti 2) confronto/verifica dell’applicazione pratica da parte dei responsabili valdostani: Amministrazione regionale, Terapia del dolore, Cure palliative-Hospice, Dolore mentale e Carcere, Medicina generale di famiglia, Assistenza infermieristica, Bioetica 4) pubblico dibattito.

Alle ore 20 al Ristorante Intrecci di via Binel 12 Aosta, cena di lavoro per partecipanti e soci LICD-VdA e Ca VdA (è gradita la prenotazione).

Maria GRazia Vacchina presidente Licd VdA

Il progetto prevede altresì il conferimento di attestati relativi a quanti hanno lavorato negli anni per la LICD-VdA, tanto da poter vantare in Valle una Carta dei diritti del sofferente (Aosta, 10 maggio 2014) italo/inglese diffusa a livello nazionale e internazionale, nonché la pubblicazione di una chiavetta sull’evento, settima della Collana DVD ”Terapia del dolore: un diritto/dovere per tutti” (pubblicata anche in sito licdvda.it, curato sempre dalla presidente LICD-VdA), che sarà presentata in successiva apposita Conferenza stampa.