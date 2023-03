Pays d’Aoste Souverain e la nuova giunta regionale

Pays d’Aoste Souverain, pur temendo che cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambi, prende atto della nomina della nuova giunta regionale e auspica per il bene dei Valdôtains, che lavori con saggezza e serietà. La gravità della crisi economica, la disastrosa situazione della sanità, la triste monetizzazione della cultura e quant’altro richiedono impegno da parte dell’intero Consiglio Regionale che non può più permettersi di cadere nel baratro dei personalismi. Pays d’Aoste Souverain prosegue nel suo progetto politico propositivo e di controllo, con la speranza di trovare nel nuovo esecutivo un interlocutore ricettivo per l’applicazione della Zona Franca e per le suggestioni puntuali nel panorama amministrativo e politico regionale.

****

NOUVEAU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Pays d'Aoste Souverain, tout en craignant qu'en modifiant l'ordre des addenda le résultat ne change pas, prend acte de la nomination du nouveau conseil régional et espère pour le bien des Valdôtains qu'il travaillera avec sagesse et sérieusement. La gravité de la crise économique, la situation sanitaire désastreuse, la triste monétisation de la culture… nécessitent l'engagement de l'ensemble du conseil régional qui ne peut plus se permettre de tomber dans l'abîme des personnalismes. Pays d'Aoste Souverain poursuit son projet politique de proposition et de contrôle, avec l'espoir de trouver dans le nouvel exécutif un interlocuteur réceptif pour l'application de la Zone Franche et pour des suggestions précises dans le panorama administratif et politique régional.