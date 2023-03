Depositata una proposta di legge sulle comunità energetiche

Nella mattina di oggi mercoledì 1° marzo, le Consigliere regionali di Progetto Civico Progressista, Chiara Minelli e Erika Guichardaz, hanno depositato la proposta di legge regionale "Promozione e sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e dell'autoconsumo collettivo".

Il testo è il risultato di un approfondimento condotto nelle scorse settimane da PCP sulla questione delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dei gruppi di autoconsumo, che rappresentano una nuova opportunità per sviluppare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e il risparmio energetico e che prevedono un coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini.

«Esistono normative europee ed italiane che incentivano le CER - specificano le Consigliere di PCP -, ma occorre che anche le Regioni intervengano per un adeguato sostegno alla loro progettazione e realizzazione. Per questo la nostra proposta dovrà essere esaminata insieme al disegno di legge n. 74 sulla stessa tematica ma che risulta più generico e che è fermo dal mese di luglio in Commissione. Una legge regionale è tanto più necessaria ora che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha definito il decreto attuativo del Dlgs n. 199/ 2021 che disciplina la materia a livello nazionale e impone un'accelerazione del processo di costituzione delle CER.»

«La proposta di legge regionale - concludono -, frutto della nostra visione sulle CER, e il testo del decreto attuativo saranno illustrati sabato 4 marzo, alle ore 9.30, nella Sala BCC di via Garibaldi ad Aosta, nell'incontro pubblico sul tema organizzato dal nostro gruppo e a cui parteciperà il dottor Andrea Ardissone, Presidente della Cooperativa AeG di Ivrea ed esperto in materia.»