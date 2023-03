Al via il progetto Cogne Acciai Speciali e Byologix

Industrial Logistics with Autonomous Vehicles, acronimo ILAV, è il titolo del progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale - presentato dalla Byologix e per il quale Cogne Acciai Speciali è partner - che ha come obiettivo l’inserimento all’interno del processo di produzione industriale di sistemi automatici di movimentazione di semilavorati e di componenti di ricambio. L’iniziativa si inserisce infatti negli interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo volti al sostegno di progettazioni che guardano al futuro per migliorare lo sviluppo e la competitività del territorio valdostano.

Per la realizzazione del progetto, inserito nell’Asse 1 (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione) del FESR- Obiettivo 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese, in particolare è previsto l’utilizzo di robot con caratteristiche adatte al contesto produttivo dell’acciaio, equipaggiati con sensori e telecamere in grado di riconoscere oggetti e seguire percorsi predefiniti all’interno dello stabilimento. Il valore aggiunto del progetto è proprio da ricercare nel contesto industriale dove si inserisce e dove tali tecnologie verranno testate e applicate.

Telecamere con avanzate funzionalità di riconoscimento degli oggetti e LiDAR per la ricostruzione dell’ambiente in 3D verranno studiate e integrate sul robot per implementare le funzionalità di guida autonoma. Ulteriore elemento di innovazione che il progetto porta con sé è l’integrazione con i sistemi gestionali di controllo della produzione (Enterprise Production System - EPS) con evidenti vantaggi per tutte le attività a monte e a valle della catena produttiva.