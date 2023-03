Università della VDA, Open Day venerdì 10 marzo

Venerdì 10 marzo 2023 l’Università della Valle d’Aosta organizza la manifestazione di orientamento UNIversoVDA rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, alle loro famiglie e a quanti sono interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2023/2024.

L’evento si svolgerà presso la sede di Strada Cappuccini 2A ad Aosta dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi entro l’8 marzo sul sito www.univda.it/benvenuti

Nella mattinata saranno presentati alle 10.15 e in replica alle 11.30 i Corsi di Laurea triennali e quinquennale a ciclo unico attivati presso l’Ateneo valdostano come di seguito indicato:

Parallelamente nell’aula magna saranno a disposizione dei visitatori stand informativi relativi a ciascun corso di laurea con la presenza di docenti universitari oltre a stand relativi ai servizi e alle opportunità offerte agli studenti tra cui sussidi economici, stage, tirocini e programmi di mobilità internazionale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, saranno poi offerte brevi lezioni tematiche a cura dei docenti dell’università, secondo il seguente programma:

SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI Ore 15.00 e 15.45 “Che cos’è la politica?” a cura del prof. Furio Ferraresi.

LINGUE E COMUNICAZIONE PER L'IMPRESA E IL TURISMO Ore 15.00 “Vues sur la Tour Eiffel” a cura della prof.ssa Federica Locatelli. Ore 15.45 “They rocked: the English sonnet tradition” a cura del prof. Carlo Maria Bajetta. Ore 16.30 “Mi può indicare l’Università, per favore? Semiotica di strada” a cura del prof. Giuseppe Landonfi Petrone.

ECONOMIA E MANAGEMENT Ore 15.00 “Crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese” a cura della prof. Carmine Tripodi. Ore 15.45 “Imprese e sostenibilità” a cura del prof. Carmine Tripodi. Ore 16.30 “Crescita e sviluppo delle imprese turistiche” a cura del prof. Carmine Tripodi.

ECONOMIA E POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'IMPRESA Ore 15.00 “Presentazione del Corso di laurea magistrale biennale” a cura del prof. Giampaolo Viglia. Ore 15.45 “Il ruolo dei social media nel massimizzare visibilità imprenditoriale e redditività” a cura del prof. Giampaolo Viglia.

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE Ore 15.00, 15.45, 16.30 “Psicologia, genere, generi e generə” a cura del prof. Angelo Benozzo.

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA Ore 15.00 “Didattica della matematica: per una didattica inclusiva” a cura della prof.ssa Carola Manolino. Ore 15.45 “Ecologia: dall’educazione ambientale all’educazione alla sostenibilità” a cura del prof. Martin Dodman. Ore 16.30 “Geografia: monti, fiumi, capitali o altro?” a cura del prof.ssa Anna Maria Pioletti.

Durante la giornata sarà possibile incontrare gli studenti già iscritti all’Univda che saranno disponibili a fornire informazioni su tutto ciò che potrebbe facilitare il processo di scelta degli studi universitari e la fase di transizione dalla scuola superiore all’università.

Nel corso dell’anno l’Università della Valle d’Aosta organizzerà altre iniziative di orientamento venerdì 7 luglio 2023 e venerdì 1° settembre 2023.