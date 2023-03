Naufragio migranti, a Crotone la Camera ardente tra urla di dolore e l’affetto dei cittadini

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

“Se la nostra spiaggia di Steccato non ha accolto i vostri figli per la vita, ma per la morte... Perdonateci”. Il cartellone bianco, scritto da un gruppo di “donne e madri” di Steccato di Cutro, sventola fuori dal PalaMilone, il palazzetto dello sport della città di Crotone dove questa mattina alle 9 è stata aperta la camera ardente dei migranti morti nel naufragio di domenica 26 febbraio al largo delle coste calabresi. Sessantasei bare allineate sul parquet della struttura usata solitamente dai crotonesi per gare di basket e altre manifestazioni artistiche e sportive. Alcune sono di colore bianco, circondate da peluches, ad indicare la presenza di cadaveri di bambini. Come il piccolo feretro con sopra impressa la sigla “KR46M0”, dove lo 0 indica che il bimbo lì riposto – la vittima numero 46 - non aveva neppure un anno. Sopra era sistemata una macchinina della polizia, a dimostrazione del cordoglio che anche le Forze dell'Ordine impegnate in queste ore per gli aiuti. Su 23 bare c’è invece una targa col nome: sono gli uomini, le donne e i minori che in questi giorni sono stati identificati dalla scientifica e dai parenti. Molti altri corpi il mare li sta restituendo ancora, in queste ore. Questa mattina quello di una bimba di 4-5 anni.

La preghiera dell'arcivescovo e dell'imam

In ginocchio e con le braccia aperte, attorniati dai 27 sindaci dei comuni del circondario e dagli amministratori locali, l'arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta e l’imam della Moschea di Cutro, Mustafa Achik, hanno elevato insieme, all’apertura del palazzetto, preghiere congiunte per queste persone afghane, pakistan e di altre nazionalità, prevalentemente di fede islamica. Le anime dei morti sono state affidate al “Dio della pace, Dio della vita”, al quale l'arcivescovo e l'imam hanno domandato consolazione per i sopravvissuti e i familiari. Alcuni di questi erano presenti questa mattina al PalaMilone, insieme a rappresentanti della comunità marocchina della cittadina calabrese, venuti a dare sostegno ai loro “fratelli”. Due donne con il hijab sul capo si sono buttate sopra un feretro, poggiando il volto e urlando per il dolore. Un’altra, ricoperta di ecchimosi tra la fronte e gli occhi, tiene un mazzo di fiori gialli tra le mani, una fasciata.

Le bare allineate nel PalaMilone

Disegni, striscioni, peluche

“Uno spettacolo straziante”, ripete la gente – centinaia di persone – disposte in fila fuori dal cancello dove sono stati sistemati fiori, cartelli, striscioni. Alcuni denunciano chi ha responsabilità di questo ennesimo dramma del mare; altri, come il manifesto dei tifosi del Crotone, chiedono “silenzio e giustizia per le vittime del mare”. Tanti i disegni affissi su muretti e cancelli da parte delle scolaresche, a cui è stato permesso di partecipare al momento di cordoglio che ha scioccato la comunità cittadina. Quadri con disegnati il mare, i volti dei bambini, gli arcobaleni e il mappamondo a rappresentare la fraternità che siamo un’unica famiglia. E poi corone di fiori, lumini, giocattoli.