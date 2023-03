Vda Aperta: "Non c’è più limite al peggio!"

"Dopo che la quasi maggioranza ha scritto la peggiore pagina della Storia del Consiglio regionale, come affermato proprio da alcuni dei 19 protagonisti della vergognosa bocciatura della Presidenza e del Programma di Testolin, ci si sarebbe aspettati un comportamento responsabile e un naturale passo indietro dall’assalto alle poltrone di potere.

E invece no.

Come se nulla fosse si replica lo sgorbio politico giusto con un po’ di cenere cosparsa sul capo e qualche irritato schiaffo retorico ai misteriosi franchi tiratori. L'unica novità è il ritorno alla vecchia modalità di voto che non garantisce la sua segretezza.

Ancora più grave risulta la distanza dei 19 Consiglieri delle poltrone dall’opinione pubblica scandalizzata. In questo incomprensibile teatro dell’assurdo cercano di recuperare, con qualche artificio, un nodo politico irrisolto: la defenestrazione di Lavevaz e Barmasse ad opera dei “colonnelli” UV, che palesemente puntavano ad un allargamento politico verso destra.

Ora, ottenuta la caduta ma non la svolta a destra, pare non solo irrituale ritentare con un Testolin sfiduciato a più riprese, ma politicamente osceno insistere nel voler affidare il potere ai “colonnelli” per fare una politica di centrodestra (quante iniziative liberiste sono state votate 33 su 35?) con il patetico appoggio del PD.

Senza una donna in giunta, facendo scempio dell’ambiente, senza nessuna iniziativa credibile sul fronte sociosanitario e osteggiando l'approvazione della legge contro le discriminazioni ferma da maggio in Commissione, ancora pensano di far credere alla bufala del governo progressista?"