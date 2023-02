Exposition Tina Modotti prolongée jusqu'au 10 avril

L'exposition "Tina Modotti. La genesi di uno sguardo moderno", installée au Centre Saint-Bénin d'Aoste, a été prolongée jusqu'au 10 avril. Cette décision a été prise par l'assessorat régional des Biens culturels, vu "le grand intérêt manifesté par le public".

L'exposition, aménagée Dominique Lora et Héctor Manuel Orozco Velázquez, en collaboration avec Daria Jorioz, directrice de la structure régionale des activités d'exposition et de promotion de l'identité culturelle, retrace en 100 photos en noir et blanc l'activité de la célèbre photographe, point de référence dans le panorama de la photographie internationale.

Les photographies exposées proviennent de la collection de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (Inah) et de la photothèque nationale de Mexico. L'exposition sera ouverte du mardi au dimanche, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.