NUOVA MODALITA’ DI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER I SERVIZI DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO DI FAMIGLIA E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E PER PRESENTARE LE ESENZIONI DA REDDITO

L’azienda USL della Valle d’Aosta ha aperto delle agende dedicate per prenotare gli accessi agli sportelli di scelta e revoca del Distretto 1 (Morgex) e del Distretto 2 (Aosta, Via G. Rey 1) destinate agli utenti che devono procedere con la scelta o revoca del medico di assistenza primaria e del pediatra di libera scelta o con la presentazione dell’esenzione per il ticket. L’attivazione delle agende di prenotazione permetterà una maggior accessibilità agli sportelli evitando agli utenti attese prolungate.

Al momento la modalità di accesso agli sportelli del Distretto 3 (Châtillon) e del Distretto 4 (Verrès-

Donnas) rimangono invariate: non è richiesta la prenotazione.

Le prenotazioni sono da effettuare:

· tramite CUP telefonico al numero 0165 548387, dalle ore 8:00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;

· presso gli sportelli CUP di V.le Ginevra e del Beauregard, dalle ore 07:40 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì;

· presso lo sportello CUP del Poliambulatorio di Morgex (Viale del Convento, 5) dalle ore 08:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì oppure telefonicamente al numero 0165 809300;

· presso lo sportello CUP del consultorio di Saint-Pierre dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00.

Su ricorda agli utenti che per procedere alla scelta/revoca del medico e per esenzioni sono disponibili anche altre modalità:

• per quanto riguarda la scelta/revoca la procedura è online sul Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzando lo SPID, la CIE o la CNS. Scegliendo questa modalità la procedura è immediata e semplificata, in quanto non richiede la compilazione di moduli e documenti. Per facilitarne l’accesso sono state istituite le deleghe al suo utilizzo, attivabili presso i CUP Ospedalieri, l’Ufficio Cartelle Cliniche e la Biblioteca ospedaliera. Non è possibile utilizzare questa modalità per richiedere l’assegnazione di un medico di base la prima volta e per la scelta del pediatra, ma in tal caso è obbligatorio recarsi presso lo sportello dedicato del proprio distretto. Per quanto riguarda le esenzioni la procedura è online sul sito Tessera sanitaria;

• via email all’ufficio del proprio Distretto di competenza allegando i documenti necessari (scaricabili dal sito aziendale, www.ausl.vda.it). Gli indirizzi email sono:

◦ Distretto 1 (Morgex- St-Pierre): uapmorgex@ausl.vda.it

◦ Distretto 2 (Aosta): sceltarevocadistretto2@ausl.vda.it

◦ Distretto 3 (Chatillon): uapchatillon@ausl.vda.it

◦ Distretto 4 (Donnas): uapdonnas@ausl.vda.it

Per la presentazione delle esenzioni, la modulistica e i documenti da utilizzare per l’espletamento delle pratiche presso gli sportelli e per l’invio via email sono reperibili sul sito aziendale e in tutti i punti informativi dislocati sul territorio (portinerie ospedaliere, Punto informazioni in Via G.Rey 1 e nei Distretti).