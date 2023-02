Manes “L’Europa deve governare il fenomeno migratorio”

«L’Unione Europea deve assumersi, concretamente, la responsabilità di governare il fenomeno migratorio, solo così, tale fenomeno potrà essere sottratto ai trafficanti di esseri umani". Il deputato della Valle d'Aosta prende oggi posizione in relazione al naufragio di Cutro (Crotone) nel quale hanno perso la vita una settantina di persone tra le quali una quindicina. di minori tra cui alcuni neonati.

Il Deputato Franco Manes, nell’esprimere sconcerto e dolore per il naufragio avvenuto domenica 26 febbraio davanti alle coste crotonesi, condivide le parole del Presidente Sergio Mattarella in cui sottolinea "la sempre più urgente necessità di «un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico".

Manes precisa, ancora, che "le politiche migratorie non possono e non devono diventare arma politica per fini elettorali, devono essere affrontate con serietà tramite un tavolo comune europeo in cui la priorità non sia “scaricare” il problema a uno stato membro o un altro, ma, bensì il bene di ogni essere umano».

Per conciliare accoglienza e integrazione, in relazione alla questione migratoria e alle politiche di migrazione secondo Manes, "va sostenuta la costituzione di un soggetto unico di coordinamento delle politiche migratorie, che diventi il principale attore di riferimento per tutto ciò che riguarda il monitoraggio e la gestione dei flussi, del rispetto dei criteri di accoglienza e dell’efficacia delle politiche di integrazione nella società e nel mondo del lavoro". Per Manes "va promossa un’azione in sede europea che spinga al superamento del Regolamento di Dublino e del principio di accoglienza nel Paese di primo approdo, costruendo una vera politica europea su migrazione, accoglienza e integrazione".

Franco Manes precisa ancora: "Lasciano notevoli dubbi le dichiarazioni rilasciate dal Ministro degli interni, in queste ore, in seguito alla tragedia". E aggiunge: "Mai come in questo momento ogni uomo delle istituzioni, soprattutto chi si trova a ricoprire cariche apicali, dovrebbe ponderare bene le parole. La politica deve rimettere al centro del dibattito l’individuo altrimenti, sarà inevitabile incrementare e implementare l’odio sociale, portando il dibattito politico a livelli insostenibili in cui eventuali ideologie estremiste potrebbero innescare pericolosi atteggiamenti".