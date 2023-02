Lega 'Le emergenze dei Valdostani non si risolvono a colpi di arroganza'

La Lega Vallée d’Aoste prende atto della convocazione della Conferenza dei Capigruppo di domani propedeutica all'organizzazione di una nuova seduta straordinaria del Consiglio regionale. Questa decisione conferma la volontà di condurre un nuovo tentativo di varare una maggioranza a “17+2” già bocciata dai suoi stessi componenti meno di una settimana fa.

Non si comprende quale sia il senso di continuare a riproporre una compagine debole, non solo nei numeri, da una parte tenuta assieme dalla paura di qualcuno, dall’altra minata al suo interno da atavici e insanabili contrasti, così come palesemente emerso nel voto di venerdì scorso.

Ci rincresce che a fronte di emergenze quali, a mero titolo di esempio, le liste di attesa in sanità o il dramma degli sfratti che si sta consumando in queste ore, qualcuno preferisca riprovarci a “17+2” piuttosto che lavorare seriamente per dare alla nostra Regione un Governo solido e stabile.

La Lega Vallée d’Aoste forte della propria rappresentanza di un terzo del Consiglio regionale, della sua unità, dei suoi valori continuerà a perseguire gli obiettivi che si era posta sin dal suo ingresso in Consiglio regionale a tutela della Comunità valdostana.

Resta il fatto che la pagina vergognosa di venerdì scorso non sarà cancellata da nessun esame di riparazione.