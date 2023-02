Crisi regione: Prima o dopo la parola passerà di nuovo ai valdostani

«Al peggio, purtroppo, sembra non esserci fine. Dopo la vergognosa pagina offerta ai valdostani nel Consiglio Valle di venerdì, con la nuova maggioranza “autonomista e sinistra” a 19 sfiduciata dagli stessi consiglieri che l’hanno proposta in aula, ora si è di fronte addirittura all’assurdo. Il presidente in pectore Renzo Testolin e la sua sgangherata maggioranza hanno ufficializzato la richiesta, nei prossimi giorni, di provare nuovamente a votarsi in Consiglio regionale, come se quello accaduto appena qualche giorno fa non fosse altro che un piccolo sfogo infantile di qualcuno solito evidentemente a giocare (anziché amministrare) sulla pelle dei valdostani all’interno della massima assemblea rappresentativa regionale.

Insomma, siamo di fronte a una vergognosa sceneggiata, che mina dalle fondamenta la credibilità di una classe politica dimostratasi già incapace, negli ultimi anni, di andare oltre personalismi e lotte intestine per la gestione e il mantenimento del potere. In un simile contesto, penoso e sconcertante poiché caratterizzato da un ennesimo passaggio politico gestito in solitaria da coloro che le istituzioni le hanno mortificate con le loro magre figure a ripetizione, nel caso non fosse possibile tornare immediatamente al voto, come Forza Italia ribadiamo la nostra convinta collocazione all’opposizione.

Un’opposizione che sarà sempre costruttiva, nel merito dei problemi da risolvere, come dimostrato finora sui dossier della legge elettorale, della sanità, degli aiuti a imprese e famiglie, della mobilità, della casa ed edilizia residenziale pubblica, della mobilità e dell’equiparazione economica e previdenziale dei Vigili del Fuoco e dei Forestali, poiché per contrastare l’attuale deriva politica valdostana non resta che aggrapparci alla capacità di fornire risposte ai valdostani, anche e soprattutto grazie alla grande disponibilità dimostrata sin da subito dal governo di centrodestra a Roma.

Per il resto, non ci resta che sperare in un domani migliore per la Valle d’Aosta. Perché o prima o dopo la parola passerà di nuovo ai valdostani».