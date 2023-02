APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI CONCORSI PER 60 INFERMIERI E 75 OSS

L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha bandito 2 nuovi concorsi pubblici, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

n. 60 infermieri - professioni sanitarie infermieristiche (Area dei professionisti della salute e dei funzionari)

n. 75 Operatori sociosanitari - profili professionali del ruolo sociosanitario (Area degli operatori)

La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, accedendo all’indirizzo web: https://auslvda.selezionieconcorsi.it.

Per quanto riguarda l’accertamento linguistico del francese, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17.01.2023, n. 1, l’esito negativo della prova non comporta più l’esclusione.

“Questa è una delle tante azioni messe in campo per attrarre le professionalità di cui c’è più carenza sul mercato del lavoro e che sono indispensabili per incrementare i servizi e sfruttare al massimo i posti letto presenti in ospedale – dice il Direttore Generale dell’USL, Massimo Uberti -. Stiamo facendo ogni sforzo possibile e infatti abbiamo cominciato l’iter di questi due bandi già il giorno successivo alla legge regionale che ha semplificato l’accesso al concorso rispetto alla prova linguistica del francese”.

Per dare maggior impulso alle azioni di reclutamento del personale sanitario, L’Azienda USL ha realizzato sul sito www.ausl.vda.it una nuova sezione “Lavora con noi” dove gli interessati possono vedere in un unico contenitore i punti di forza della sanità valdostana, ospedaliera e territoriale, le innovazioni tecnologiche e i vantaggi di trattamento economico messi in campo con la Regione Autonoma.

La nuova sezione è visibile al link https://auslvdalavoraconnoi.my.canva.site/.

Rispetto all’accertamento del Francese nei concorsi, si tutti i candidati (che non hanno già l’idoneità) devono affrontare la prova linguistica, ma se non la superano possono comunque essere ammessi alle prove concorsuali.

Qualora le superino, saranno inclusi in un’apposita graduatoria separata, da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a 36 mesi.

In questo caso l’indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n.58 (Norme per l’attribuzione dell’indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta. Ma se entro 36 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato il personale supererà l’accertamento, verrà immediatamente inquadrato a tempo indeterminato.