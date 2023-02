L'uomo dai mille volti, svizzero con le radici materne a Gignod

"Tutto è reale e progettato da noi, sia gli abiti, il trucco, i luoghi, i capelli, la barba, ecc. Vogliamo mantenere l'autenticità e la semplicità di questo progetto familiare. Non ci sono montaggi grafici o espedienti", spiegano i gemelli Fabio e Alessio.

Nel loro progetto c'è un messaggio forte che, dicono, "vogliamo trasmettere con queste immagini, ovvero che una persona, in questo caso Alessio, alla fine rimane sempre la stessa persona e non importa se è una donna, un afgano, Gesù, un cavaliere, Charlie Chaplin, un gladiatore, un indiano, Joker, un prete, ecc.

Il progetto è di grande attualità soprattutto in questi giorni in cui l'identità di genere viene messa in discussione.