La Fête de l’Autonomie est un moment significatif de réflexion sur l’état de la condition de notre communauté, insérée dans le cadre du système juridique particulier obtenu après la Deuxième guerre mondiale.



Même dans un moment critique pour nos institutions, du fait de la persistance d'une crise politique, l'occasion n'en est pas moins propice à la réflexion.



D'une part, pour rappeler les origines de notre Statut d’Autonomie, né après la Résistance contre le nazi-fascisme, grâce à la ténacité du peuple valdôtain et d’un groupe de personnalités de grande envergure politique et culturelle.



D'autre part, pour confirmer des idées et des valeurs importantes, qui recèlent les raisons de notre particularisme.



Ce sont des concepts importants pour notre communauté, qui se doit de les évoquer à l'occasion des récurrences comme la Fête de l’Autonomie, mais qui, encore plus, est censée les vivre, dans le respect et la pleine conscience des droits et des devoirs exprimés par notre Statut d'autonomie.