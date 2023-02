Almanach de dimanche 26 fevrier saint Nestor

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 26 febbraio

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Palazzo Regionale - ore 17.00

Partecipazione alla Cerimonia per la Festa della Valle d’Aosta

Lunedì 27 febbraio

Seminario - mattino

Ritiro del Clero

Martedì 28 febbraio

Roma - ore 9.00-17.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

La Chiesa celebra Sant' Alessandro di Alessandria Patriarca

Fu patriarca di Alessandria tra il 313 e il 328 e si trovò a guidare la Chiesa egiziana nel momento in cui la comunità si trovò ad affrontare le ferite che stava lasciando la dottrina del prete Ario, ordinato dal predecessore di Alessandro, Achilla. Il nuovo patriarca si rivolse al sacerdote che stava diffondendo le sue concezioni errate con tono paterno invitandolo a ripensare alle sue posizioni. Ma di fronte al rifiuto di Ario Alessandro dovette fare pressione sull'imperatore Costantino perché convocasse un Concilio: si tenne a Nicea nel 325.

