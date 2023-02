Demain Fête de la Vallée d'Aoste

La cérémonie se tiendra à 17 h dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional d'Aoste et sera enrichie par la présence de la Présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, invitée d'honneur de ces célébrations.

Les Présidents de la Région Luigi Bertschy, du Conseil de la Vallée Alberto Bertin et du Conseil permanent des collectivités locales Alex Micheletto prendront la parole pour les allocutions officielles.

Dans le cadre de la Fête de la Vallée d'Aoste, instituée par loi régionale n° 6/2006, les décorations régionales seront également remises.

Les nouveaux Amis de la Vallée d'Aoste sont Jean-Louis Hérin, Secrétaire général honoraire du Sénat français, et Domenico Siniscalco, économiste et Président de la Fondation Courmayeur Mont Blanc.

Le titre de Chevalier de l'autonomie sera conféré à Marco Camandona, alpiniste et guide de haute montagne, à Damien Daudry, fondateur de la Société valdôtaine de préhistoire et d’archéologie, et à Federico Longhi, artiste lyrique.

La cérémonie sera animée par les élèves du Conservatoire de la Vallée d'Aoste.