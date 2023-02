42° Printemps Théâtral al Teatro Splendor dal 4 marzo al 29 aprile

Au cours des 8 soirées, 15 compagnies valdôtaines de théâtre populaire joueront des pièces drôles jusqu'au dernier spectacle le 29 avril 2023 et chaque soirée sera animée, d’une pièce à l’autre, par des musiciens.

Nouveauté cette année pour l’achat des billets : la moitié des places disponibles au Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 - 0165235410) sera mise an vente en ligne sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle) et l’autre moitié vendue, la soir du spectacle, au guichet du Théâtre Splendor à partir de 20h. Les billets invendus en ligne seront disponibles au guichet du théâtre.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans et pour tous les acteurs de la FVTP.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre avant 21h, sera revendue.

«Nous sommes bienheureux de présenter la 42e édition du Printemps Théâtral avec un bon nombre de nos compagnies qui seront sur scène avec des pièces drôles en huit soirées - dit Yro Porliod, président FVTP –. Je voudrais remercier la Région Autonome Vallée d'Aoste de son soutien constant et aussi tous les acteurs de la Fédérachon qui ont à cœur le théâtre populaire visant à promouvoir la langue franco-provençale, notre patois».

Printemps Théâtral – Soirée d’ouverture

La 42e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par de la Région Autonome Vallée d'Aoste à côté de la Saison Culturelle 2022-2023, débutera avec la première pièce de la compagnie Le-S-Ami dou Patoué de Nus, samedi 4 mars 2023 à 21h, au Théâtre Splendor.

Sur scène, avant la pièce, deux mini-pièces de 10 minutes chacune (parmi celles mises en scène par les six compagnies de la FVTP participant à la « Fita di Teatro » à Châtillon le 15 octobre 2022) seront jouées par les compagnies Tan Pe Ri-Ye de Saint-Marcel (gagnante de la Fita di Teatro 2022) et Lo Trèn de Verrayes (deuxième).





Pendant la soirée il y aura des pauses musicales avec les musiciens Vincent Gerbore, Nicolò Bignotti e Matteo Fonte.

Mais voilà les infos sur la pièce qui ouvrira le Printemps Théâtral 2023 :

Le-S-Ami dou Patoué

«An londze senae»

(Una lunga settimana)

Pièce écrite par Fabio Henriod

Acteurs : Denise Chabloz, Xavier Chevrier, Luca Elex, Fabio Henriod, Stephanie Mathieu,

Pier Giorgio Mosquet, Micaela Noz, Jean Pession et Matteo Vuillermoz

Pour la première fois sur scène, six petits acteurs : Claire e Philippe Campie, Emma e Filippo Elex, Ethel e Joël Nicoletta

Une pièce… le riche et le pauvre, au final on est sur le même… avion

«Nous sommes très heureux d’ouvrir cette édition du Printemps et aussi d’accueillir les débuts de Matteo Vuillermoz (nouvel acteur dans notre compagnie) et des six petits acteurs – dit Luca Elex président de Le-S-Ami dou Patoué à partir du 2012 et acteur -. Avec notre pièce bizarre, on espère bien démarrer et amuser le public. Venez nombreux, s’il vous plaît ! Nous l’espérons!».





Le-S-Ami dou Patoué est née en 1997 par la volonté de Germain Vuillermoz « pour l'amour du pays et pour ne pas laisser mourir le patois».

La troupe est formée par de acteurs très vifs et brillants, qui jouent des pièces écrites par eux-mêmes et qui ont la volonté de s’amuser et d’amuser les spectateurs.

Pour la compagnie, le Printemps Théâtral est toujours un grand événement et toujours attendu avec joie, qu’elle lui permet de faire du théâtre maintenant vivante la tradition en racontant des histoires drôles ou en revisitant la vie quotidienne avec humour, ironie et passion, pour s’améliorer et pour ne pas oublier les ancêtres et leurs œuvres !