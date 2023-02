È morto Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, aveva 84 anni, rivoluzionò il linguaggio televisivo.Il grande successo con "Bontà loro" e con il "Maurizio Costanzo Show". Ideò il personaggio di Fracchia. Scrisse "Se telefonando" per Mina.

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica.



Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collaborazione con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l'Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022). Dal 1995 è sposato con Maria De Filippi.

Un personaggio a tutto tondo, che ha inciso sul giornalismo romano e italiano. Ha intrapreso la carriera da giornalista, appunto, nel 1956, a soli diciotto anni, come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Nel 1957 era entrato nella redazione del Corriere Mercantile di Genova. A 22 anni la collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni e pochi anni più tardi, nel 1960, il ruolo da caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia. Poi il rapporto di lavoro con Luciano Rispoli, allora caposervizio del varietà a Radio Rai

Eclettico, nel 1966 è stato coautore del testo della canzone Se telefonando, scritto insieme con Ghigo De Chiara, con musica di Ennio Morricone e portata al successo da Mina. Poi anche co-ideatore del personaggio Fracchia.

A partire dalla metà degli anni settanta è quindi diventato ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati a un genere allora agli albori, quello del talk-show: Bontà loro, considerato a buon diritto il secondo esempio di talk-show nella storia della televisione italiana dopo L'Ospite delle 2 di Luciano Rispoli del 1975. Poi altri simili con esperienze lo portano a realizzare il suo spettacolo televisivo più famoso, celebrato e longevo, il Maurizio Costanzo Show (in onda dal 1982, sia pure con alcune interruzioni), talk show, registrato al Teatro Parioli di Roma, di cui Costanzo è diventato anche direttore artistico dal 1988 al 2011. Ha scritto anche numerosi libri.