Dal PAS allerta grandi derivazioni idriche: acqua fonte preziosa

Secondo Pays d'Aoste Souverain “manca ancora una importante norma di attuazione della proroga per la concessione demaniale da parte dello Stato alla Vallée per le grandi derivazioni idriche. Un vero e proprio tesoro che per logica dovrebbe essere nostro, al contrario ci troviamo a trattare se non elemosinare con Roma. Una fonte preziosa purtroppo sempre meno rinnovabile considerati i cambiamenti climatici alla quale occorre prestare particolare cura e attenzione.

Si sente già un vociferare di colossi internazionali interessati a dare una zampata su questo “oro blu” ovviamente per trarne massimo profitto senza alcun investimento o occhio di riguardo per la comunità e l’ambiente. Vista l’apparente leggerezza con cui è stato citato l’argomento nei 10 punti programmatici del nuovo governo regionale, facciamo sentire forte la nostra voce affinché gli inquilini di palazzo regionale s’impegnino a fondo per riscattare questo bene prezioso! Anche questo è autogoverno!"

ALERTE GRANDS RÉSEAUX D’ADDUCTIONS D’EAUX: EAU SOURCE PRÉCIEUSE!

Il manque encore une disposition importante pour la mise en œuvre de l'extension de la concession domaniale par l'État à la Vallée pour les grands détournements d'eau. Un vrai trésor qui devrait logiquement être le nôtre, au contraire nous nous retrouvons à négocier sinon mendier avec Rome.

Hélas, une source précieuse de moins en moins renouvelable compte tenu des changements climatiques, à laquelle il faut apporter une attention particulière. Il y a déjà une rumeur de géants internationaux intéressés à mettre patte sur cet “or bleu” évidemment pour en tirer le meilleur parti sans aucun investissement ni considération pour la communauté et l'environnement.

Compte tenu de l'apparente légèreté avec laquelle le sujet a été évoqué dans les 10 points programmatiques du nouveau gouvernement régional, faisons entendre nos voix afin que les locataires de l'immeuble régional travaillent fort pour racheter ce précieux atout ! Cela aussi c’est autogouvernement!