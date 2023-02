Le premier rendez-vous, qui se tiendra vendredi 3 mars 2023 à 20h30 dans la salle de conférences de la Bibliothèque, sera une conférence de Chiara Lombardi intitulée « Les formes de l'eau – Mythes, personnages et symboles selon la littérature ». Rossana Merialdi, enseignante du Lycée scientifique et linguistique É. Bérard d’Aoste sera le modérateur de cette rencontre.

« BiblioRencontres-Le bruit de l’eau », est le titre de l’édition 2023 qui naît dans le but d’attirer l’attention sur une ressource d’importance vitale et d’accroître chez les personnes la prise de conscience des questions qui y sont liées.

L’eau est source de vie et renferme le mystère de l’existence, comme nous l’ont révélé, par leurs œuvres, d’importants auteurs tels que Dante, Shakespeare, Ungaretti, Montale, Rimbaud et Mallarmé. Grâce à la représentation artistique et littéraire, les formes de l’eau et ses états – mers, étangs et fleuves, glaciers, pluies, gouttes et vapeurs – se transforment en symboles et alimentent des histoires et des mythes qui feront l’objet de cette rencontre. Par ailleurs, une partie de la conférence sera consacrée à l’actualité de l’eau, le sujet d’études central de l’écocritique, qui dialogue avec les autres domaines du savoir pour stimuler la prise de conscience du rapport entre l’être humain et la planète.

Afin de proposer un événement unissant musique et littérature, la soirée sera ponctuée d’intermèdes musicaux, interprétés par des élèves de la Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale et de l’École de formation et d’orientation musicale de la Vallée d’Aoste.

Chiara Lombardi est professeur de Critique littéraire et littératures comparées au Département d’études humanistes de l’Université de Turin. Elle est l’auteure de 140 publications, entre essais et articles figurant dans des ouvrages collectifs ou des revues scientifiques italiennes et internationales sur la réception des œuvres classiques par les auteurs de l’époque moderne, sur Shakespeare, Boccace et Chaucer, ainsi que sur le personnage dans le roman contemporain (Moravia et Coetzee). Elle a traduit des textes de Wilde (Il fantasma di Canterville, 2012) et de Shakespeare pour Einaudi (Il mercante di Venezia, 2014) et a collaboré, avec ses traductions Troilo e Cressida et Tutto è bene quel che finisce bene (2018), à l’ouvrage William Shakespeare. Tutte le opere, dirigé par Franco Marenco et publié dans la collection I classici della letteratura europea. Pour la maison d’édition Mucchi, elle a dirigé l’ouvrage consacré au sonnet XLIII de William Shakespeare (collection DiecixUno).