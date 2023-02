Almanach de vendredi 24 fevrier saint Serge sainte Modeste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 24 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 25 febbraio

Convento Suore di San Giuseppe - mattino

Ritiro di Quaresima per i Consacrati

Domenica 26 febbraio

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Palazzo Regionale - ore 17.00

Partecipazione alla Cerimonia per la Festa della Valle d’Aosta

Lunedì 27 febbraio

Seminario - mattino

Ritiro del Clero

Martedì 28 febbraio

Roma - ore 9.00-17.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

LE MESSAGER RICORDA saint Serge sainte Modeste

La Chiesa celebra San Sergio di Cesarea Martire

Secondo una “Passio” latina egli era un anziano magistrato, che aveva abbandonato la toga per vivere da eremita. Anch'egli, come tutti gli altri cristiani di Cesarea di Cappadocia, venne convocato dal governatore dell'Armenia e della Cappadocia, Sapricio, perché prendesse parte alle celebrazioni in onore di Giove. Ma alla sua apparizione i fuochi accesi per la divinità si spensero. Un prodigio che Sergio interpretò pubblicamente come il prevalere di Dio su ogni altra divinità. Affermazione che lo condannò al martirio.

Il sole sorge alle ore 7,27 e tramonta alle ore 18,02.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. (Papa Francesco)