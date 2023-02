Anpi Vda cerca volontari per giornate promosse da Europe for Peace

Grande la mobilitazione in tutta Italia partendo dall'incontro organizzato a livello nazionale per il 23 febbraio alle ore 18, in diretta sulla pagina Fb Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - ANPI, che prevede una riflessione a più voci che vedrà come protagonisti, oltre al nostro Presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, Rosy Bindi, Vannino Chiti e Paolo Ciani. Coordinerà la giornalista de la Repubblica Giovanna Casadio.

In Valle d'Aosta è in programma un volantinaggio al mercato di Aosta dalle ore 9 alle ore 11 di sabato 25 febbraio 2023 organizzato dalla sezione Anna Cisero Dati per dire

- basta alla guerra, basta all’invio di armi e per un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

- avvio di una conferenza internazionale di pace.

Queste le parole del Presidente dell'ANPI regionale Nedo Vinzio: "Ad un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, con la continua e tragica escalation di vittime e di distruzioni che affliggono quel Paese è importante manifestare per la pace e il disarmo. Il 25 febbraio è inoltre una data importante per la nostra regione visto che cinquant’anni prima gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare da parte del Presidente della Repubblica riconoscendo così l'impegno profuso dai valdostani per la conquista della pace, della libertà e dell'Autonomia."