Una nuova sede regionale per UILTuCS VdA

“Il cambio di sede si è reso necessario per la crescita dell’organizzazione, per la quale si ritiene opportuno attrezzarsi per rispondere in modo adeguato e soddisfacente alle esigenze degli iscritti, dei simpatizzanti, dei cittadini che ritengono di avvalersi dei servizi ed alle informazioni in materia erogati dal sindacato UIL” , ha sottolineato Raffaele Statti, segretario regionale UilTucs (nella foto).

Lo sforzo compiuto dalla UILTuCS per dotarsi di una sede all’altezza della situazione e con il supporto fattivo della UIL locale e della UILTuCS torinese, è stato riconosciuto dalla presenza alla cerimonia della Segretaria regionale della UIL, Ramira Bizzotto, e dal Segretario generale della UILTuCS Piemontese e componente della segreteria nazionale Giannantonio Pezzetta.