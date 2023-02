Pontificia Accademia per la Vita, Workshop internazionale e Assemblea

La Pontificia Accademia per la Vita (www.academyforlife.va) riunisce i suoi Accademici nei giorni 20-21-22 febbraio per la 28.esima Assemblea Generale.

A diffondere la notizia è un comunicato ufficiale della PAV. All’interno dei lavori dell’Assemblea si svolge un Workshop internazionale on line, il 20 e 21 febbraio, dal titolo: "Converging on the Person. Emerging Technologies for the Common Good". Verrà presentato giovedì con una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Santa Sede.

"Si vuole affrontare il tema delle "tecnologie emergenti e convergenti" (nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie dell'informazione e scienze cognitive, note anche come NBIC), concentrandosi sulla loro correlazione e integrazione e il loro impatto sull'ambiente, la salute, l'intera società", si legge nel comunicato.

"Il Workshop intende offrire un aggiornamento e approfondimento delle sfide che queste tecnologie rappresentano, specialmente dal punto di vista etico, legale e per la rilevanza nel campo della salute pubblica. È essenziale individuare i valori in gioco, le prospettive positive e anche questioni come la privacy, la gestione dei dati, il rapporto individuo-società e la centralità della persona in relazione alla comunità, all'ambiente, alla salute. È una sfida da raccogliere, per far convergere queste tecnologie verso il bene dell'uomo, dell'intera persona e dell'intera comunità", continua la nota.

La partecipazione è gratuita ed è prevista la traduzione simultanea in italiano, inglese, spagnolo francese. Il Workshop on line ha già raccolto 350 iscrizioni. Gli Accademici in presenza sono 120. I lavori si svolgono nell’Auditorium dell’“Augustinianum”, via Paolo VI, 25 - Roma.

In questa Assemblea si celebra la Seconda Edizione del Premio “Guardiano della Vita”. Nel 2021 era stato attribuito allo statunitense Dale Recinella, cappellano laico nel braccio della morte in Florida. Questa edizione 2023 assegna il Premio alla dott.ssa Magdalen Awor, infermiera, collaboratrice dell’Associazione Medici con l’Africa-CUAMM in Uganda. Il Premio è attribuito “in riconoscimento del grande servizio a favore della vita nascente in alcuni degli ambienti più disagiati del continente africano”.