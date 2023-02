VOICI LE TEMPS FAVORABLE, VOICI LE JOUR DU SALUT, LE CARÊME

Quel est jeûne, quelle prière et quelle charité qui plaît au Seigneur?

Chers frères et soeurs, nous entrons dans un moment liturgique très fort, qui nous demande la conversion du coeur à travers les oeuvres concrètes. C'est le carême, un temps de grâce de quarante jours qui nous conduira à la Pâque du Seigneur. "Voici le temps favorable, voici le jour du salut". Ne rendons pas vain ce temps de grâce. Comment devons-nous vivre le carême?

1. LA CONSCIENCE QUE NOUS SOMMES CENDRE ET POUSSIÈRE.

Ce temps liturgique ne doit pas être vécu d'une manière superficielle et folklorique. Il nous rappelle d'une part notre condition d'insuffisance, de fragilité, de limite, de mortalité. Le rite d'imposition des cendres nous aide à prendre conscience que nous sommes "poussière et cendre"(Gn18,27). D'autre part, ce temps est riche d'espérance car il nous rappelle que notre condition de mortalité est ouverte à la plénitude de bonheur sans fin à travers le cas sérieux et unique de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus Christ, qui fonde notre être chrétien. C'est l'événement de Pâque qui donne le sens de notre conversion ici et maintenant. L'éthique chrétienne reçoit sa forme dans la victoire de la vie sur la mort, de la croix sur les enfers. Ainsi l'espérance chrétienne prend les distances de l'optimisme béant. Nous ne marchons pas vers le lendemain qui chante selon les prévisions précaires humaines. Notre histoire ne culmine pas sur le grand soir de Karl Marx, mais vers le jour sans déclin de l'éternité bienheureuse, dans la Cité du Dieu Vivant. Sans la résurrection, nous naviguons en vain dans l'océan obscur de la vie sans port.



Pour cette raison, ce temps de carême ne doit pas être vécu dans l'angoisse et la tristesse, mais dans la joie qui n'a rien d'évasion aux conditions difficiles de notre existence. Les exigences du carême constituent donc le lieu de la croissance spirituelle, et nous ouvrent à la liberté authentique dans notre agir quotidien. Qui aime de tout coeur Jésus est vraiment libre.

Pourquoi en cette période devons- nous prier d'une manière intense, jeûner et donner l'aumône?

2. LE CARÊME COMME TEMPS DE PURIFICATION.

Le carême est le temps de prière par excellence, même si toute la vie doit être prière pour l'oxygénation de l'âme. La prière bien faite est la foi exprimée, la joie d'avoir un Père qui aime et écoute ses enfants. La prière ne doit pas être faite pour jouer le "m'as-tu vu". L'hypocrisie en tant que mensonge, ruine toute oeuvre bonne. L'hypocrite vante le nom de Dieu tout en vivant sans Dieu et contre sa volonté. L'hypocrisie est la corruption du coeur, le cancer de l'âme.

Pourquoi devons-nous demander à Dieu ce dont nous avons besoin quand il sait tout de nous selon les saintes paroles du Psaume 138/139?

Son Fils qui n'avait pas besoin de prier en tant que Dieu, passait toute la nuit à prier. Il nous recommande ce qu'il vivait. Mais il nous empêche de multiplier les paroles comme le font les païens. Que veut dire prier sans cesse sans multiplier les paroles? Il veut que notre vie soit prière. Jésus nous prévient contre l'hypocrisie dans nos rapports avec Dieu et le prochain. La prière bien faite engendre à son tour la paix, la séreinité du coeur, la joie. Elle révèle la vocation et les raisons profondes de l'existence. Qui ne prie pas vit dans la pollution de l'atmosphère intérieur.

Si nous observons aujourd'hui beaucoup de cas de dépressions quelque fois liées au désespoir, à la peur du lendemain qui ne chante plus, mais devenu désenchantant, n'est-ce pas le problème de l'érosion spirituelle qui dételiore l'humus fertilisant des oeuvres bonnes de nos coeurs? La prière est un acte de libération contre l'esclavage des vices et du péché. La prière déverouille le coeur pour accueillir l'autre comme un autre-moi-même, un frère, une soeur. La prière est la guérison de l'âme et l'instrument de la culture de la fraternité universelle et de la non-violence. Peut-on prier en esprit et en vérité tout en étant raciste, éthniste, voleur, assassin, occultiste, sorcier? Ces prières qui ne convertissent pas le coeur donnent de la nausée au Seigneur.

3. L'UNITÉ INDESTRUCTRICE DE LA PRIÈRE, LE JEÛNE ET LA CHARITÉ.

Il y a une connexion intime entre la prière, le jeûne et la charité. La prière bien faite favorise le jeûne en vue de la charité. Jésus nous recommande aussi la discrétion dans la pratique du jeûne et de l'aumône. Rien ne doit être fait par un chrétien pour des fins d'auto-éxaltation, d'ostentation et de vaine gloire. Jésus en nous enseignant l'humilité, nous fait ce clin d'oeil:"Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé"(Mt23,12; Lc14,11).

Ces trois exigences accomplies sans feintes et sans hypocrisie nous interpellent à ne pas nous attribuer les mérites que nous n'avons pas. Tout ce que nous sommes et avons est un don de Dieu. Nous prions parce que Dieu est Notre Père à qui appartient louange, honneur et gloire. Nous faisons le jeûne pour exprimer combien nous sommes ingrats afin d'implorer sa miséricorde. Nous donnons l'aumône, car devant le Seigneur, nous sommes indigeants. Qui est gonflé de lui-même, ne prie pas, ne jeûne pas, et ne partage rien.

4. PRIÈRE

Fais que ce temps de grâce du carême nous purifie du dedans pour que nous soyons des témoins de ta miséricorde Seigneur. Donne-nous le don de la persévérance dans la prière, la force dans les tentation et le courage de la vérité dans la charité. Amen.



Bon carême chers frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera