RENCONTRES DE PHYSIQUE DE LA VALLEE D’AOSTE Edizione n. 36

Si tratta di un grande evento scientifico di livello internazionale, organizzato dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con l’I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che con cadenza annuale permette di fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari, i più piccoli costituenti della materia. Il Comune di La Thuile offrirà come sempre il suo sostegno all’iniziativa.

I temi trattati, con più di cinquanta relazioni, spazieranno dalla cosmologia e la fisica delle astroparticelle, alla fisica subnucleare, dalla ricerca della materia oscura, al presente e futuro dello studio delle onde gravitazionali.

Uno spazio importante sarà dato ai contributi dei giovani fisici.

La tradizionale sessione dedicata a Physics and Society ospiterà un seminario del Dr. Francesco Tacchino, del Centro di Ricerca IBM di Zurigo, che presenterà lo stato di avanzamento del Quantum Computing.

Venerdì 3 marzo, questa edizione si arricchirà, grazie alla collaborazione dell'INFN, di iniziative per gli studenti valdostani svolte dai ricercatori stessi dell’Istituto. Saranno effettuate attività didattiche laboratoriali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre ai bienni delle scuole secondarie di secondo grado verrà proposto, nella stessa giornata, un laboratorio sulla misurazione dei raggi cosmici che si terrà tra Aosta e Pila.

Nella mattinata di mercoledì 8 marzo infine, dalle 11 alle 13, nel Salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale è in programma una conferenza per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, sul tema “Cosa hanno in comune la tonaca di San Francesco, un quadro di Leger, e gli scritti di Galileo Galilei? - Investigare l'arte ovvero lo studio del patrimonio culturale con (piccoli) acceleratori di particelle" a cura della prof.ssa Dr.ssa Mariaelena Fedi, dell'INFN Sezione di Firenze e LABEC-Laboratorio di tecniche nucleari per l'Ambiente e i Beni Culturali.